Bourse de Paris: Ubisoft cède plus de 15% après ses résultats

Le siège d'Ubisoft à Saint-Mandé, en région parisienne, le 10 février 2026 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le titre du groupe de jeux vidéo français Ubisoft cédait plus de 15% à la Bourse de Paris jeudi, après avoir présenté des prévisions de "réservations nettes", l'un de ses indicateurs phares, sous les estimations des analystes.

L'action perdait 15,96% à 4,02 euros sur un indice élargi SBF 120 lui même en recul de 0,23% à 7h40 GMT. Dans ses résultats annuels publiés mercredi soir, le groupe prévoit pour son premier trimestre des "réservations nettes" à 250 millions d'euros, contre 285,5 millions anticipé par le consensus des analystes cité par Bloomberg.

Ubisoft a aussi enregistré une perte nette record pour son exercice décalé 2025-2026 à 1,47 milliard d'euros, du fait d'une réorganisation interne, qui a entraîné l'annulation de sept jeux et le report de six autres.

"Cette transformation sur deux ans implique des décisions difficiles et une performance financière de court terme décevante", avait reconnu le PDG et fondateur du groupe Yves Guillemot, cité dans un communiqué.

Ubisoft s'attend également à un exercice 2026-2027 difficile, "un point bas dans notre trajectoire" selon son patron, "compte tenu d'un calendrier de sorties limité et de coûts de restructuration".

Ubisoft anticipe toutefois un "fort rebond" à partir de l'exercice 2027-2028 et l'arrivée de titres issus de ses principales marques, notamment Assassin's Creed et Far Cry.

Avec la série guerrière Rainbow Six, ces trois sagas sont désormais réunies au sein de sa nouvelle filiale Vantage Studios, codétenue par le chinois Tencent.