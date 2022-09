Bourse : cinq raisons pour acheter EssilorLuxottica

Eric Galiègue Valquant Expertyse Président

EssilorLuxottica est un leader mondial de la conception, de la fabrication et de la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Le groupe est issu de la fusion de deux entreprises familiales : le français Essilor et l'italien Luxottica, et possède des marques aussi connues que Ray-Ban, Oakley, Varilux® et Transitions® pour les technologies d'optique ophtalmique, Son chiffre d'affaires a approché les 20 Mds€ au titre de l'exercice 2021, pour un résultat net d'1,4Mds€. Le groupe employait 154 000 salariés à la fin de l'année dernière.

Nous avons identifié plusieurs arguments d'achat de cette action.

Vie digitale

1/ Le sentiment digital du groupe s'est fortement amélioré depuis le mois de juillet. L'indicateur de sentiment digital, qui découle de l'analyse algorithmique de milliers de documents issus des blogs, des discussions et des actualités sur Internet, s'est amélioré de 14% en 3 mois environ, ce qui est considérable. Le sentiment digital est bien plus positif aujourd'hui qu'il y a trois mois. De plus, le niveau de ce sentiment digital est très élevé, puisqu'il dépasse 36%, et que sa moyenne annuelle est de 28%. Essilor Luxottica figure ainsi parmi les sociétés les plus appréciées par les internautes….

Source : Factset, SESAMm et Valquant Expertyse

Historiquement, les sociétés qui bénéficient d'un bon sentiment digital et/ou d'un sentiment digital qui s'améliore, ont tendance à connaitre de meilleures performances boursières.

Vie fondamentale

2/ Le cours de l'action vient de chuter de plus de 25% depuis le début de l'année, alors que les analystes n'ont cessé de réviser en hausse leurs prévisions de bénéfice.

Source : Factset et Valquant Expertyse

L'évaluation devient attractive, puisque le PER est passé de 34 à 22….

Source : Factset et Valquant Expertyse

Vie de marché

3/ La dynamique de marché est négative, puisque le cours de l'action a chuté et est inférieur actuellement à ses moyennes mobiles 3 mois et un an. Pourtant, la purge nous semble suffisante, notamment parce la résistance de 140€ s'approche…et devrait permettre au cours de l'action de rebondir

Source : Factset et Valquant Expertyse

Ces trois raisons combinées devraient produire une hausse du cours, absolue ou relative à l'indice CAC 40, dans les prochaines semaines ou prochains mois. Cette hausse est d'autant plus probable que le contexte de ralentissement économique voire de récession, est favorable aux actions défensives comme ESSILOR LUXITTICA, sont l'activité est relativement peu dépendante de la conjoncture économique.

La réputation digitale : un nouvel indicateur de stock-picking.

Valquant Expertyse est un cabinet indépendant d'analyse et de recherche économique et financière.

SESAMm est une des entreprises leader des solutions de Big Data et d'Intelligence Artificielle appliquées à la gestion d'actifs.

Swiss Life Gestion Privée est un gérant d'actifs qui pratique une gestion de conviction non indicielle

Un partenariat entre ces trois sociétés permet à Valquant Expertyse de conseiller le fonds ESG Valeuroselect (ISIN : FR0010734046), géré par Swiss Life Gestion privée. Le processus de gestion du fonds utilise les indicateurs digitaux mis à jour par SESAMm, et contextualisé par Valquant Expertyse. C'est une méthodologie « d'analyse intégrée » qui est mise en œuvre par l'équipe de gestion de Swiss Life Gestion privée.

Méthodologie de cette chronique mensuelle

Nous considérons qu'une action vit trois vies. Une vie fondamentale, une vie digitale et une vie de marché.

La vie fondamentale correspond aux développements de l'entreprise dans la sphère réelle. Elle se mesure par des métriques financières et comptables habituelles : le chiffre d'affaires, les résultats et les ratios de bilan qui permettent de savoir si l'entreprise est en bonne santé financière. Nous suivons en permanence le sentiment fondamental, qui est porté par les analystes financiers et reprend les prévisions de bénéfice et les données financières des actions en général.

La vie de marche correspond aux développements des cours de l'action. Classiquement, on caractérise cette vie boursière selon la tendance suivie : haussière ou baissière, selon l'évolution des cours de l'action et des volumes de transaction. Nous suivons en permanence le sentiment de marché, qui est porté par les investisseurs, et reprend des indicateurs simples de suivi de tendance.

La vie digitale de l'entreprise correspond à sa réputation digitale, que l'on peut mesurer en permanence en interprétant les contenus sur le web. Ainsi, dans des discussions, sur les forums ou sur les sites d'actualités, le nom de l'entreprise est évoqué, et les contenus associés sont connotés positivement ou négativement. Nous suivons en permanence le sentiment digital à partir des données alternatives fournies par notre partenaire SESAMm (volume d'activité et sentiment digital pour chaque action).