Bourse : « cette crise doit nous pousser à nous interroger sur certaines pratiques », Charles-Henri d'Auvigny (F2IC)

La crise que les marchés boursiers traverse inquiète et pénalise fortement l'investisseur individuel, pas toujours bien armé pour appréhender le contexte. D'autant plus que les références aux crises de 1929 et 2008 accentuent la nervosité et l'extrême volatilité. Trois questions à Charles-Henri d'Auvigny, président de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissements (F2IC)

Face à la volatilité des marchés, quelle attitude l'investisseur individuel doit-il adopter ?

Le contexte actuel nous pousse à faire le dos rond. Il faut garder à l'esprit que l'investissement en Bourse se fait sur le long terme. Il faut être patient, et évidemment ne pas acheter au pire moment. Je tiens à rappeler que malgré toutes les secousses que le CAC 40 a connu par le passé, il affiche un rendement de 7,5% par an depuis sa création. Cela reste un placement toujours plus intéressant que le livret A.

La crise que nous traversons nous montre que l'avenir est très incertain. Pour l'instant, les marchés ont subi une correction après plus de huit ans de hausse ininterrompue en Europe et onze ans aux États-Unis. Mais la suite des événements, et notamment les conséquences du coronavirus aux Etats-Unis pourrait engendrer une nouvelle tempête baissière sur les marchés.

Notre recommandation pour le moment, c'est évidemment de rester prudent sur son portefeuille d'actions à l'exception de quelques titres. Air liquide reste une valeur défensive qui a un rôle à jouer dans cette crise (NDLR : la branche santé du groupe de gaz industriels va produire davantage de ventilateurs de réanimation dans deux usines en France).

Que faire pour préserver les intérêts des épargnants français ? Vous proposiez il y a quelques jours de fermer la Bourse...

La proposition d'une suspension des marchés financiers était volontairement provocatrice afin de faire réagir face au massacre que certaines valeurs ont connu. On peut toutefois s'interroger sur l'utilité d'avoir des valeurs comme Air France-KLM, ADP ou Renault encore cotées alors que les entreprises sont à l'arrêt.