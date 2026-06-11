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BOURSE CANADIENNE-Les contrats à terme sur le TSX progressent grâce à la hausse de l'or ; les investisseurs évaluent l'escalade entre les États-Unis et l'Iran
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 12:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sur l'indice TSX progressent de 0,9 %

* Le cours de l'or grimpe, celui du pétrole recule

* Apotex Health réalise la plus importante introduction en bourse depuis cinq ans

Les contrats à terme sur les valeurs vedettes canadiennes ont légèrement progressé jeudi, soutenus par une hausse du cours de l'or, tandis que les tensions géopolitiques persistantes incitaient les investisseurs à la prudence.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX SXFcv1 ont progressé de 0,9 % à 6 h 21 (heure de l'Est) (10 h 21 GMT).

* Les États-Unis et l'Iran se sont livrés à des frappes aériennes pour la deuxième journée consécutive jeudi, le président Donald Trump promettant de nouvelles frappes si Téhéran n'acceptait pas immédiatement un accord de paix.

* L'or au comptant XAU= et l'argent XAG= ont chacun progressé de 0,3 % alors que les investisseurs couvraient leurs positions courtes, bien que les inquiétudes liées à la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt américains aient limité les gains. GOL/

* Les cours du pétrole ont reculé de près de 1 % , les traders évaluant l'impact réel des perturbations de l'approvisionnement. O/R

* L'indice composite S&P/TSX du Canada .GSPTSE a chuté mercredi à son plus bas niveau en trois semaines alors que les tensions entre les États-Unis et l'Iran s'intensifiaient, tandis que la Banque du Canada a maintenu ses taux d'intérêt inchangés, comme prévu.

* Trump a déclaré mercredi que les États-Unis pourraient ne pas renouveler leur accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique et a critiqué les déficits commerciaux avec ces pays, bien qu'il ait indiqué qu'il discutait de la question avec leurs dirigeants.

* Le fabricantcanadien de médicamentsgénériques Apotex Health APTX.TO a fait son entrée à la Bourse de Toronto mercredi, levant environ 1,3 milliard de dollars canadiens de recettes brutes — la plus importante introduction en bourse sur le TSX depuis cinq ans.

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Rapport sur le marché TSX .TO

Rapport sur le dollar canadien et les obligations CAD/

CA/

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