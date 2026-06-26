BOURSE CANADIENNE-Les contrats à terme sur l'indice TSX reculent en raison de la faiblesse du secteur technologique et de la baisse des cours du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sur le TSX reculent de 0,2 %

* Le pétrole recule, l'or progresse

Les contrats à terme sur les valeurs phares du Canada ont légèrement reculé vendredi, suivant la tendance baissière générale du secteur technologique à Wall Street, qui a éclipsé les signaux encourageants concernant la demande en intelligence artificielle émis par Micron MU.O et Qualcomm

QCOM.O , tandis que la chute des cours du pétrole a accentué la pression. Les contrats à terme de septembre sur l'indice S&P/TSX SXFcv1 affichaient une baisse de 0,2 % à 7 h 02 (heure de l'Est) (11 h 02 GMT), l'indice de référence étant en passe d'enregistrer une perte hebdomadaire.

* À Wall Street, les valeurs technologiques ont effacé leurs gains initiaux, les inquiétudes concernant les dépenses des géants de l’IA l’emportant sur les signaux positifs en matière de demande émanant de Micron et de Qualcomm .

* L’Organisation maritime internationale des Nations unies a suspendu jeudi son opération d’escorte des navires dans le détroit d’Ormuz après qu’un navire a signalé une attaque, ravivant les inquiétudes quant à la pérennité d’un accord préliminaire visant à mettre fin à la guerre avec l’Iran.

* Les cours du pétrole ont chuté de plus de 3 % grâce à l'apaisement des craintes liées à l'approvisionnement, alors que de nouveaux pétroliers bloqués quittaient le détroit d'Ormuz.

O/R

* Le cours au comptant de l'or XAU= a progressé de 0,9 %, les récentes données sur l'inflation aux États-Unis ayant pesé sur le dollar, ce qui a incité les marchés à revoir légèrement à la baisse leurs anticipations de hausse des taux d'intérêt.

GOL/

* L'indice composite canadien S&P/TSX .GSPTSE a clôturé en hausse jeudi, porté par les valeurs des secteurs des métaux, des mines et de l'industrie.

* Par ailleurs, le Canada et le Japon travaillent sur une série de projets miniers, notamment un éventuel stockage conjoint, a déclaré le ministre canadien du Commerce à Reuters, alors que le Japon s'efforce de diversifier ses approvisionnements en minéraux critiques et de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine.

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