BOURSE CANADIENNE-Le TSX reste stable, les gains du secteur technologique compensant les pertes des sociétés minières ; l'attention se porte sur le Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le TSX en hausse de 0,03 %

* Les valeurs minières reculent alors que le cours de l'or baisse

* Le secteur technologique en hausse après que BlackBerry a atteint son plus haut niveau depuis un an

* Fairfax Financial grimpe grâce à des revenus supérieurs aux prévisions au premier trimestre

(Mise à jour des cours et des détails tout au long de l'article) par Tharuniyaa Lakshmi

L'indice boursier principal du Canada est resté pratiquement inchangé lundi, les gains enregistrés par les valeurs technologiques compensant les pertes des sociétés minières, tandis que la recrudescence des tensions entre les États-Unis et l'Iran a fait grimper les cours du pétrole et pesé sur les marchés boursiers mondiaux.

À 10h53 (heure de l'Est), l'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE gagnait 0,03 % à 33.900,92 points.

L'indice technologique .SPTTTK a progressé de 1,6 %, BlackBerry BB.TO s'envolant de 8 % pour atteindre son plus haut niveau depuis plus d'un an.

Les valeurs minières de premier plan .GSPTTMT ont reculé de 0,3 % après la chute des cours de l'or, les tensions géopolitiques croissantes ayant dopé le dollar et attisé les craintes d'inflation, ce qui a maintenu les anticipations de hausse des taux d'intérêt. GOL/

Eldorado Gold ELD.TO , Aya Gold and Silver AYA.TO et Lundin Mining LUN.TO ont chacune reculé de 1,6 % à 2,8 %.

L'armée américaine a déclaré que deux destroyers lance-missiles de la marine américaine étaient entrés dans le golfe pour briser un blocus iranien et que deux navires américains avaient transité par le détroit d'Ormuz, après que l'Iran eut déclaré avoir empêché un navire de guerre américain d'entrer dans le golfe.

“On craint de plus en plus que l'inflation globale continue de grimper lentement et que les taux d'intérêt passent d'une phase de pause à une hausse plus tard dans l'année, ce qui est inquiétant pour les investisseurs sensibles aux taux,” a déclaré Shiraz Ahmed, fondateur de Sartorial Wealth.

L'indice énergétique .SPTTEN a également légèrement progressé grâce à la hausse des prix du pétrole. O/R

L'indice de référence s'échangeait à environ 2 % en dessous de son pic du 2 mars, illustrant à quel point le conflit entre les États-Unis et l'Iran a pesé sur le moral des marchés canadiens, fortement axés sur l'énergie, malgré un certain soutien apporté par la fermeté des prix du pétrole.

Du côté des résultats, Fairfax Financial Holdings FFH.TO a progressé de 4,3 % après que le chiffre d'affaires du premier trimestre de son groupe d'assurance a augmenté de 12,8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 7,06 milliards de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 7 milliards de dollars.