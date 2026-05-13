BOURSE CANADIENNE-Le TSX recule après avoir atteint son plus haut niveau en trois semaines, sous l'effet de la baisse des valeurs financières et de Shopify

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* Le TSX clôture en baisse de 0,7 % à 34 041,43 points

* Le secteur technologique recule de 1,1 %, Shopify perdant 4,5 %

* Le secteur financier termine en baisse de 1,1 %

* Boyd Group s'effondre de près de 12 % après des résultats inférieurs aux attentes

(Mises à jour à la clôture du marché) par Fergal Smith

Le principal indice boursier canadien a cédé une partie de ses gains récents mercredi, pénalisé par la baisse des valeurs financières et technologiques, après que des données américaines ont confirmé l'accélération de l'inflation.

L'indice S&P/TSX Composite de la Bourse de Toronto .GSPTSE a clôturé en baisse de 249,30 points, soit 0,7 %, à 34 041,43, après avoir atteint mardi son plus haut niveau de clôture en trois semaines.

« Je m'attends à ce que certains problèmes soient liés aux pressions inflationnistes », a déclaré Kevin Headland, co-stratège en chef des investissements chez Manulife Investments. « L'indice des prix à la production (IPP) américain s'est révélé bien plus élevé que prévu. »

L'indice des prix à la production aux États-Unis a enregistré en avril sa plus forte hausse en quatre ans, stimulée par la flambée des coûts des biens et des services, dernier signe en date d'une accélération de l'inflation dans le contexte de la guerre avec l'Iran.

« La courbe des taux est assez plate et, bien sûr, l'idéal pour les banques serait de voir une courbe des taux un peu plus pentue », a déclaré Headland.

L'écart entre les rendements canadiens à 2 ans et à 10 ans s'est réduit à environ 60 points de base, contre 85 points de base en début d'année. Les investisseurs ont anticipé deux hausses de taux d'intérêt de la part de la Banque du Canada après que la flambée des prix du pétrole a renforcé les perspectives d'inflation.

Le compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale a montré que les décideurs estimaient pouvoir se permettre d’être patients quant à l’évolution des taux, mais que la situation pourrait changer rapidement.

Le secteur financier .SPTTFS a reculé de 1,1 %, les actions de goeasy Ltd GSY.TO clôturant en baisse de 5,1 % après que le prêteur aux particuliers a annoncé une perte plus importante que prévu.

Les actions de la société de commerce électronique Shopify Inc SHOP.TO ont perdu 4,5 %, atteignant leur plus bas niveau depuis mai de l'année dernière, ce qui a contribué à la baisse de 1,1 % du secteur technologique .SPTTTK . L'action de Boyd Group Services Inc BYD.TO , qui exploite des centres de carrosserie et de réparation de vitres automobiles à travers l'Amérique du Nord, a chuté de près de 12 % après que la société a manqué les attentes des analystes concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Le secteur des biens de consommation de base .GSPTTCS a reculé de 0,7 %, celui des biens de consommation discrétionnaire

.GSPTTCD a perdu 1,5 % et le secteur industriel .GSPTTIN a clôturé en baisse de 0,9 %.