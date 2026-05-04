BOURSE CANADIENNE-Le TSX recule alors que les tensions au Moyen-Orient accentuent les risques d'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières nouvelles à la clôture)

* Le TSX termine en baisse de 0,7 % à 33 638,87 points.

* Les valeurs minières reculent en raison de la baisse du cours de l'or

* Le secteur technologique progresse après que BlackBerry a atteint son plus haut niveau depuis un an

* Le secteur de l'énergie progresse de 1,4 % alors que le pétrole clôture en hausse de 4,4 %

par Tharuniyaa Lakshmi et Fergal Smith

Le principal indice boursier canadien a reculé lundi alors que le conflit impliquant l'Iran s'intensifiait, renforçant les craintes des investisseurs quant à une hausse de l'inflation qui pourrait entraîner des hausses de taux d'intérêt cette année.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE a clôturé en baisse de 252,31 points, soit 0,7 %, à 33 638,87. Le prix du pétrole CLc1 a clôturé en hausse de 4,4 % à 106,42 dollars le baril, alors que l'Iran intensifiait ses attaques contre les Émirats arabes unis et des navires dans le Golfe au cours des dernières 24 heures, ce qui constitue l'escalade la plus grave depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran le mois dernier.

Mercredi dernier, la Banque du Canada a déclaré qu'elle pourrait être amenée à réagir par des hausses consécutives des taux d'intérêt si les prix du pétrole restaient élevés et commençaient à faire grimper l'inflation.

“On s'inquiète de plus en plus de voir l'inflation globale continuer à grimper lentement et les taux d'intérêt passer d'une phase de pause à une phase de hausse plus tard dans l'année, ce qui est déstabilisant pour les investisseurs sensibles aux taux”, a déclaré Shiraz Ahmed, fondateur de Sartorial Wealth. Les droits de douane sectoriels américains constituent un autre frein pour l'économie canadienne. Le gouvernement canadien a annoncé un programme de prêts d'un milliard de dollars canadiens (734,65 millions de dollars) destiné aux industries qui fabriquent et exportent des produits contenant de l'acier, de l'aluminium ou du cuivre.

Le secteur des matériaux .GSPTTMT , qui comprend les actions des sociétés minières métallifères, a perdu 1,6 %. Le cours de l'or XAU= a reculé de 2,2 %, les tensions accrues entre les États-Unis et l'Iran ayant stimulé la demande pour le dollar américain .DXY , considéré comme une valeur refuge.

Le secteur des biens de consommation discrétionnaire a reculé de 2,1 %, les actions du distributeur de vêtements Aritzia Inc ATZ.TO perdant 4,7 %.

Le secteur industriel .GSPTTIN a reculé de 1,3 % et le secteur financier, qui pèse lourdement dans l'indice, a terminé en baisse de 1 %.

Deux des dix principaux secteurs ont terminé en hausse, l'énergie .SPTTEN gagnant 1,4 % et la technologie .SPTTTK progressant de 0,6 %.

Les actions de la société de logiciels système BlackBerry

BB.TO ont terminé en hausse de 3,5 % après avoir atteint leur plus haut niveau intrajournalier depuis février 2025.