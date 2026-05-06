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BOURSE CANADIENNE-Le TSX progresse de plus de 1% grâce à la hausse des valeurs minières, portées par les espoirs d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 17:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le TSX en hausse de 1,3%

* L'or grimpe de plus de 3%, le pétrole recule

* Loblaw recule après avoir manqué ses estimations de chiffre d'affaires

(Mise à jour des cours et des détails tout au long de l'article) par Tharuniyaa Lakshmi

Le principal indice boursier canadien a légèrement progressé mercredi, porté par les valeurs minières, alors que l'optimisme des investisseurs s'est accru suite à des informations selon lesquelles les États-Unis et l'Iran seraient sur le point de conclure un accord sous la forme d'un mémorandum d'une page visant à mettre fin à leur conflit.

À 10 h 38 (heure de l'Est), l'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE gagnait 1,3% à 34.005,40 points.

Un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, cité par l'agence de presse iranienne ISNA, a déclaré que le pays ferait bientôt part de sa réponse par l'intermédiaire du Pakistan, qui a servi de principal canal de communication entre les deux parties après avoir accueilli leurs seuls pourparlers de paix .

Les valeurs minières de premier plan .GSPTTMT ont mené la hausse, progressant de 6,2% pour enregistrer leur plus forte progression journalière depuis avril 2025, alors que les cours de l'or ont augmenté de plus de 3% à la suite de cette nouvelle.

GOL/

SSR Mining SSRM.TO , Americas Gold and Silver USA.TO et IAMGOLD IMG.TO ont chacune progressé de 15,8% à 17% et figuraient parmi les plus fortes hausses de l'indice.

Freinant les hausses, l'indice de l'énergie .SPTTEN a chuté de 4,3%, les cours du pétrole ayant atteint leur plus bas niveau en deux semaines, les marchés anticipant une reprise des flux d'approvisionnement en provenance de la région productrice clé du Moyen-Orient. O/R

Les actions des producteurs de pétrole et de gaz ont chuté, Vermilion Energy VET.TO s'effondrant de 10,4% après la publication de ses résultats du premier trimestre et Cenovus Energy CVE.TO reculant de 4,2% malgré une hausse de 83% de son bénéfice au premier trimestre, suivant la baisse des cours du pétrole.

« Lorsque la guerre a éclaté au Moyen-Orient, cela a profité au TSX en raison de la hausse des cours du pétrole. Mais aujourd’hui, nous observons l’effet inverse », a déclaré Allan Small, conseiller en placement senior chez Allan Small Financial Group, au sein d’iA Private Wealth.

« Le TSX restera à un niveau élevé, mais les gains pourraient être limités en raison des actions pétrolières. »

L'indice de référence s'est établi à près de 2% en dessous de son plus haut niveau atteint le 2 mars, l'incertitude géopolitique persistante et la volatilité des actions des secteurs de l'énergie et des matériaux depuis le début de la guerre ayant tempéré les gains, malgré un rebond de 9% par rapport à son plus bas niveau atteint après le pic.

Huit des onze secteurs du TSX affichaient des gains.

Du côté des résultats, Loblaw L.TO a chuté de 2,5% après que le distributeur a manqué les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre, les consommateurs ayant réduit leurs dépenses dans un contexte d'incertitude macroéconomique croissante.

Valeurs associées

AMERIC GLD&SLVR
8,630 CAD TSX +14,30%
CENOVUS ENERGY
39,490 CAD TSX -4,87%
Gaz naturel
2,79 USD NYMEX 0,00%
IAMGOLD
25,270 CAD TSX +14,03%
LOBLAW COS
60,550 CAD TSX -4,13%
Pétrole Brent
101,50 USD Ice Europ -7,99%
Pétrole WTI
94,87 USD Ice Europ -7,55%
VERMILION EGY
16,160 CAD TSX -12,93%
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