BOURSE CANADIENNE-Le TSX progresse alors que les espoirs de paix au Moyen-Orient apaisent les craintes liées à l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix et des détails tout au long du texte)

* Le TSX progresse de 0,9 %

* Le pétrole recule de plus de 3 %, l'or progresse

* Les investisseurs attendent les résultats de Nvidia

par Tharuniyaa Lakshmi

Le principal indice boursier canadien a légèrement progressé mercredi, les progrès des négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran ayant apaisé les craintes inflationnistes, tandis que les investisseurs attendaient la publication, plus tard dans la journée, des résultats du fabricant de puces Nvidia, considérés comme un test décisif de la demande en matière d'IA. À 10h37 (heure de l'Est), l'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE gagnait 0,9% à 34.067,18 points. Les inquiétudes géopolitiques se sont apaisées après que le président Donald Trump a réaffirmé mardique la guerre au Moyen-Orient serait terminée “très rapidement”, tandis que le vice-président JD Vance a salué les progrès réalisés dans les négociations en vue d'un accord de paix.

.GSPTTMT Les actions minières de l'indice TSX,fortement axé sur les ressources, ont mené la hausse avec un gain de 1,6%, les cours de l'or ayant grimpé grâce à la baisse des rendements des bons du Trésor américain, les commentaires optimistes ayant apaisé certaines craintes inflationnistes. GOL/

Dix des onze secteurs du TSX étaient dans le vert. Le sous-indice de l'énergie .SPTTEN a reculé de 1,5%, suivant la baisse des cours du pétrole, qui ont chuté de plus de 3%.

L'indice avait subi des pressions au cours des deux dernières séances, alors qu'une vague de ventes sur les marchés obligataires, alimentée par les craintes inflationnistes, avait fait grimper les rendements.

Mercredi, cependant, les rendements des obligations d'État canadiennes à 10 ans CA10YT=RR ont reculé de 3,1 points de base à 3,673%. Le rendement des titres de référence similaires du gouvernement américain est tombé à 4,6553%.

“Il est encore trop tôt pour déterminer dans quelle mesure l'inflation s'avérera transitoire et dans quelle mesure elle finira par affecter le marché. Mais tout cela rend les investisseurs très, très inquiets quant à la situation actuelle”, a déclaré Shiraz Ahmed, fondateur de Sartorial Wealth. Dans le même temps, Nvidia NVDA.O , l'un des piliers de l'essor mondial de l'IA, a progressé de 1,7% avant la publication de ses résultats trimestriels, attendus après la clôture.

“Les marchés font fi des bonnes comme des mauvaises nouvelles et continuent de progresser. Si Nvidia publie des résultats conformes aux attentes, cela pourrait déclencher une hausse temporaire du titre et soutenir quelque peu le sentiment général”, a déclaré M. Ahmed.