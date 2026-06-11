BOURSE CANADIENNE-Le TSX atteint un plus haut d'une semaine, Dollarama menant la hausse généralisée

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* Le TSX termine en hausse de 1,5% à 34.671,46

* Il enregistre son plus haut niveau de clôture depuis jeudi dernier

* Dollarama bondit de 9% après des résultats supérieurs aux prévisions

* Le secteur des matériaux progresse de 4,5% grâce au rebond de l'or

(Mises à jour à la clôture du marché) par Fergal Smith

L'indice boursier principal du Canada a atteint jeudi son plus haut niveau en une semaine, dans un mouvement généralisé mené par Dollarama et les actions des sociétés minières, alors que les investisseurs évaluaient le revirement spectaculaire des plans américains concernant de nouvelles frappes militaires contre l'Iran.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE a clôturé en hausse de 520,14 points, soit 1,5%, à 34.671,46, atteignant son plus haut niveau de clôture depuis le record historique enregistré jeudi dernier.

* Les principaux indices de Wall Street ont également progressé, prolongeant leurs gains après que le président américain Donald Trump a annoncé avoir annulé les frappes prévues contre l'Iran.

* Les investisseurs craignaient que la hausse des prix de l'énergie due à la guerre n'incite les banques centrales à resserrer leur politique monétaire à l'échelle mondiale afin de freiner l'inflation.

* La Banque centrale européenne a relevé ses taux d'intérêt pour la première fois en près de trois ans, tandis que la Banque du Canada a déclaré mercredi qu'elle ne laisserait pas la hausse des prix de l'énergie se transformer en inflation persistante, tout en soulignant la persistance des incertitudes concernant la politique commerciale américaine.

* Le ministre canadien chargé du commerce entre le Canada et les États-Unis , Dominic LeBlanc, a déclaré que des accords bilatéraux seraient conclus avec les États-Unis parallèlement à la révision de l'accord de libre-échange trilatéral.

* Le secteur des matériaux .GSPTTMT , qui comprend les actions des sociétés minières métallifères, a grimpé de 4,5% alors que le cours de l'or XAU rebondissait après avoir atteint son plus bas niveau en sept mois.

* Les actions de Dollarama DOL.TO ont progressé de 9% après que le distributeur de produits de première nécessité à bas prix a dépassé les estimations de ventes et de bénéfices trimestriels, contribuant à faire grimper le secteur des biens de consommation discrétionnaire .GSPTTCD de 3,8%.

* Le secteur technologique .SPTTTK a progressé de 1,3% et le secteur financier .SPTTFS , qui pèse lourdement dans l'indice, a terminé en hausse de 1,1%.

* Seuls deux des dix principaux secteurs ont terminé en baisse, dont celui de l'énergie. Ce dernier a reculé de 0,1%, le prix du pétrole CLc1 ayant clôturé en baisse de 2,6% à 87,71 dollars le baril.

* L'action Apotex Health APTX.TO a progressé de 1,9% au lendemain de l'entrée en bourse du fabricant canadien de médicaments génériques , qui a levé environ 1,3 milliard de dollars canadiens de recettes brutes — la plus importante introduction en bourse de la TSX depuis cinq ans.