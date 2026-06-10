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BOURSE CANADIENNE-Le TSX atteint son plus bas niveau depuis trois semaines en raison de la montée des tensions au Moyen-Orient ; Apotex fait son entrée en bourse
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 22:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le TSX clôture en baisse de 0,8 % à 34 151,32

* Le secteur des matériaux recule de 4 % alors que l'or s'effondre

* La Banque du Canada maintient ses taux d'intérêt inchangés

* Apotex clôture en hausse de 12,5 % par rapport à son prix d'introduction en bourse

(Mises à jour à la clôture du marché) par Tharuniyaa Lakshmi et Fergal Smith

L'indice boursier principal du Canada a chuté mercredi à son plus bas niveau en trois semaines alors que les tensions entre les États-Unis et l'Iran s'intensifiaient, tandis que la Banque du Canada a maintenu ses taux d'intérêt inchangés comme prévu et qu'Apotex Health a réalisé la plus importante introduction en bourse sur le marché depuis cinq ans.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE a clôturé en baisse de 260,37 points, soit 0,8 %, à 34 151,32, enregistrant son plus bas niveau de clôture depuis le 19 mai.

* Les principaux indices boursiers américains ont enregistré des baisses plus marquées, les actions des fabricants de puces électroniques ayant prolongé leurs récentes pertes et les tensions entre les États-Unis et l'Iran s'étant intensifiées.

* Le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis allaient à nouveau frapper l'Iran “très durement” à la suite de l'un des échanges de tirs les plus importants de la nuit depuis le cessez-le-feu d'avril. Il a accusé Téhéran de prendre trop de temps pour négocier un accord.

* “Ce genre de gesticulations belliqueuses de la part de l'Iran n'aide en rien”, a déclaré Brian Madden, directeur des investissements chez First Avenue Investment Counsel.

* Le secteur des matériaux .GSPTTMT , qui comprend les valeurs minières métalliques, a chuté de 4 %. Le cours de l'or a baissé de 4,4 %, les investisseurs craignant que la guerre n'entraîne une hausse des taux d'intérêt à l'échelle mondiale afin de freiner l'inflation.

* La Banque du Canada a laissé la porte ouverte à des hausses de taux d’intérêt si l’inflation, due à la hausse des prix de l’énergie, venait à s’étendre, mais aussi à des baisses de taux si les États-Unis imposaient de nouveaux droits de douane sur les produits canadiens.

* « En gardant à la fois les baisses et les hausses d'intérêt sur la table, la banque reconnaît que les décideurs politiques opèrent dans un climat d'incertitude réelle », a déclaré Michael Constantino, directeur général de Webull Canada.

* Le secteur de l'énergie .SPTTEN a contribué à limiter la baisse du TSX, progressant de 1,6 %. Le prix du pétrole CLc1 a clôturé en hausse de 2,1 % à 90,03 dollars le baril.

* Les actions du fabricant canadien de médicaments génériques Apotex APTX.TO ont clôturé en hausse de 12,5 % par rapport à leur prix d'introduction en bourse de 24 dollars canadiens. Cette introduction en bourse a généré un produit brut d'environ 1,3 milliard de dollars canadiens, ce qui en fait la plus importante pour le TSX depuis 2021.

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