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Criminels sexuels: Retailleau propose la castration chimique, la gauche sceptique
information fournie par AFP 10/06/2026 à 23:57

Bruno Retailleau, président des Républicains (LR) et candidat à l'élection présidentielle de 2027, le 29 avril 2026 à Paris ( AFP / Joel Saget )

Bruno Retailleau, président des Républicains (LR) et candidat à l'élection présidentielle de 2027, le 29 avril 2026 à Paris ( AFP / Joel Saget )

Le président des Républicains (LR) Bruno Retailleau a proposé mercredi que les criminels sexuels les plus dangereux et susceptibles de récidiver se voient contraints à une castration chimique, lors d'une émission sur BFMTV à la suite de la tragédie de la jeune Lyhanna.

Bruno Retailleau, candidat LR à l'élection présidentielle de l'an prochain, a estimé qu'il fallait tenir compte de la difficulté à mettre en place des peines de prison incompressibles.

"D'où ma proposition de castration chimique obligatoire pour les individus les plus dangereux, qui ont les plus grands risques de récidive", a-t-il déclaré. "On ne peut pas laisser nos enfants comme une proie vis-à-vis de ces criminels", a-t-il ajouté.

Actuellement, une mesure de castration chimique ne peut être appliqué par un juge qu'avec l'accord de la personne mise en cause.

L'ex-ministre de l'Intérieur était interrogé dans une émission qui réunissait plusieurs autres présidentiables ou dirigeants de partis politiques.

La cheffe des Écologistes Marine Tondelier, elle aussi candidate pour 2027, a émis des doutes sur l'efficacité de cette mesure et insisté sur la nécessité de prendre en charge la santé mentale. "Il y a aussi un problème de santé mentale quand même assez large dans le pays, sous des tas d'aspects, et qu'on ne sait pas prendre en charge", a-t-elle déclaré.

Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure s'est lui aussi montré réservé sur la possibilité de lever le volontariat pour une castration chimique.

Il a avancé la possibilité de contraindre au port du bracelet électronique "dans l'exécution de la peine au lendemain de la sortie de prison". "On peut très bien considérer qu'il y a des bracelets anti-rapprochement" qui feraient qu'on ne puisse pas "s'approcher d'une école" ou d'une crèche.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 00:17

    Je suis d'accord si on coupe aussi les mains de ceux qui tapent dans le pot de confiture, y en a beaucoup chez LR ...

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