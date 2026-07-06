Bourse britannique : éléments à surveiller le 6 juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de nouveaux éléments, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en baisse lundi, les contrats à terme FFIc1 affichant un recul de 0,1%.

* OCADO: Ocado OCDO.L a annoncé que Tim Steiner resterait au poste de directeur général jusqu'au début de l'exercice 2028, date à laquelle la société visera à avoir un successeur en place. * ITV: ITV ITV.L a annoncé avoir conclu un accord pour vendre sa division médias et divertissement à Sky, filiale de Comcast CMCSA.O , pour 1,6 milliard de livres sterling. * EASYJET: EasyJet EZJ.L a annoncé avoir conclu un accord de principe avec la société d’investissement américaine Castlelake concernant une offre publique d’achat revalorisée à 6,90 livres sterling par action. * BRIDGEPOINT: Bridgepoint BPTB.L s’apprête à fournir la majeure partie d’un tour de table de 200 millions d’euros destiné à Skello, une société française spécialisée dans les logiciels de gestion des ressources humaines basés sur l’IA, devenant ainsi le principal actionnaire minoritaire de la start-up, a indiqué une source proche du dossier. * NEXT: Next NXT.L s’apprête à lancer une offre publique d’achat sur la chaîne de grands magasins de luxe Harvey Nichols, a rapporté Sky News. * STANDARD CHARTERED: Standard Chartered STAN.L s’est associé à BlackRock BLK.N pour lancer un fonds multi-actifs Asie-Pacifique destiné aux investisseurs souhaitant une exposition diversifiée dans la région, a indiqué la banque. * AUTOMOBILE: Les immatriculations de voitures neuves au Royaume-Uni ont progressé d’environ 11% en juin par rapport à l’année précédente, les véhicules électriques à batterie représentant 30 % du marché, selon les données préliminaires du secteur fournies par la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). * RÉGLEMENTATION: La Banque d’Angleterre pourrait donner un coup de pouce au marché des obligations d’État britanniques cette semaine et réduire les coûts d’emprunt public de plus d’un milliard de livres sterling par an, selon les banques – mais certains anciens régulateurs avertissent qu’une modification des règles pour y parvenir augmenterait les risques financiers. * MATIÈRES PREMIÈRES: Les cours du pétrole ont légèrement baissé, ceux de l’or ont reculé, tandis que ceux de l’aluminium ont progressé.

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