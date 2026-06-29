Bourse britannique : éléments à surveiller le 29 juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'éléments et mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE a ouvert à un niveau stable lundi.

* BT GROUP: BT BT.L et Verizon VZ.N ont annoncé un accord visant à regrouper leurs activités internationales destinées aux entreprises au sein d’une coentreprise à parts égales (50/50).

* BRIDGEPOINT: La société de capital-investissement britannique Bridgepoint BPTB.L va acquérir Kayne Anderson Real Estate dans le cadre d’une opération évaluée à environ 1,39 milliard de dollars. * PLUS500: Plus500 PLUSP.L a lancé des contrats liés à des événements sportifs aux États-Unis. * HALEON: La société de produits de santé grand public Haleon

HLN.L a fait une offre d’achat sur le fabricant américain de compléments alimentaires Thorne , selon certaines sources, alors que Haleon espère se développer sur le marché américain des compléments alimentaires, estimé à environ 70 milliards de dollars. * CROISSANCE DES ENTREPRISES: Les prévisions de croissance des entreprises britanniques pour le trimestre à venir ont chuté en juin à leur plus bas niveau de l’année, selon une enquête publiée lundi qui vient s’ajouter à une série de résultats moroses concernant le climat des affaires. * POLITIQUE: Andy Burnham, le député travailliste pressenti pour succéder à Keir Starmer au poste de Premier ministre britannique, présentera lundi sa vision pour la Grande-Bretagne , a indiqué son bureau. * DÉFENSE: La Grande-Bretagne va abandonner ses projets de remplacement de ses destroyers vieillissants et va plutôt acquérir au moins six « navires de combat communs » destinés à servir de centres de contrôle pour les systèmes sans équipage, a déclaré dimanche le ministère de la Défense. *MATIÈRES PREMIÈRES: Les cours du pétrole ont augmenté lundi, tandis que ceux de l’or ont légèrement baissé et que le cuivre a progressé après que l’Iran et les États-Unis ont convenu de mettre fin aux représailles et de revenir à la voie diplomatique. * FTSE: Les indices FTSE de Londres ont clôturé en baisse vendredi , plombés par le recul des valeurs énergétiques et des grandes banques, tandis que les incertitudes pesant sur les titres liés à l’intelligence artificielle ont pesé sur le moral des marchés mondiaux.

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