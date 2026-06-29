Le Danemark va hiérarchiser l'accès au réseau d'électricité, dépassé par les demandes

Le parc éolien offshore de Rødsand 2, au large de Rødby, au Danemark, le 12 octobre 2010 ( SCANPIX DENMARK / - )

Le Danemark va déterminer un ordre de priorité pour l'accès aux capacités disponibles du réseau électrique, soumis à de fortes tensions, en plaçant en dernier les raccordements des centres de données, a annoncé lundi le gouvernement.

"Historiquement, le Danemark disposait d'un réseau électrique suffisant. Ce n'est plus le cas aujourd'hui", a souligné le ministère du Climat et de l'énergie dans un communiqué.

Le gestionnaire public de réseau de transport de gaz et d'électricité Energinet avait annoncé en mars une pause de trois mois avant toute décision de raccordement de nouveaux projets, expliquant que la demande dépassait largement les capacités disponibles à court terme.

Les projets en attente représentaient 60 gigawatts pour un système dimensionné pour 7 gigawatts lors des pics.

Il existe "un large soutien" en faveur "d'un plan d'urgence qui garantisse que la capacité disponible soit utilisée pour ce qui est le plus important pour le Danemark", a déclaré la ministre du Climat, Samira Nawa, citée dans le communiqué.

"Les ménages, le secteur de la santé, la défense, les transports, le chauffage urbain, les entreprises et les énergies renouvelables ne doivent pas être relégués au second plan, tandis que des projets de très grande envergure et peu flexibles accaparent la capacité limitée", a-t-elle ajouté.

Un projet de loi va être présenté à la rentrée au parlement danois, la nouvelle majorité de centre-gauche danoise proposant de classer les accès en quatre catégories.

La première regroupera "les besoins protégés et fonctions essentielles pour la société" et la moins prioritaire "certains grands consommateurs d'énergie" que plusieurs dirigeants de la majorité ont identifié comme les grands centres de données.

L'objectif est d'appliquer ces règles "dès le prochain traitement des demandes de raccordement au réseau de grande envergure, prévu à l'automne", selon le ministère.

Des négociations vont en parallèle être lancées en vue d'un développement plus rapide du réseau électrique et d'un plan global d'infrastructures énergétiques à l'horizon 2035.

Ce "plan d'urgence répond à un défi immédiat, mais n'aborde pas suffisamment la manière dont le problème de capacité sera résolu à plus long terme", a réagi la confédération de l'industrie danoise Dansk industri dans un communiqué.

En 2025, la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité danoise était d'environ 90%.