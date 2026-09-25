Bourse britannique : éléments à surveiller le 25 septembre

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L'indice britannique FTSE 100

.FTSE devrait ouvrir en hausse vendredi, les contrats à terme

FFIc1 affichant une progression de 0,2%.

* BP: BP BP.L envisage une acquisition potentielle des activités de Devon Energy dans le sud du Texas DVN.N , dans le cadre des efforts renouvelés du géant britannique pour développer son portefeuille d’actifs de schiste aux États-Unis, ont indiqué des sources proches du dossier.

* INDUSTRIE AUTOMOBILE: Bruxelles a fait savoir au Premier ministre Andy Burnham que la Grande-Bretagne devrait augmenter les droits de douane sur les voitures chinoises et s'aligner davantage sur la politique commerciale de l'UE si elle souhaite éviter les barrières « made in Europe » qui affecteraient ses principales exportations, a rapporté le Financial Times.

* CONFIANCE DES CONSOMMATEURS: La confiance des consommateurs britanniques a atteint de manière inattendue ce mois-ci son plus haut niveau depuis plus de deux ans, les ménages se montrant plus optimistes quant à leurs finances personnelles, selon une enquête.

* PÉTROLE: Les cours du pétrole ont légèrement baissé , les marchés évaluant la possibilité d’une trêve entre les États-Unis et l’Iran face aux bombardements de l’Arabie saoudite par les rebelles houthis, après une semaine de flambée des prix.

* OR: Les cours de l’or ont légèrement reculé et s’apprêtaient à afficher une perte hebdomadaire, sous la pression d’un dollar plus fort et des anticipations croissantes selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendrait ses taux d’intérêt à un niveau élevé pour contenir l’inflation.

* MÉTAUX: Les cours du cuivre ont légèrement progressé et devaient terminer la semaine en hausse, clôturant ainsi une semaine volatile au cours de laquelle la pénurie en Chine, grand consommateur de ce métal, a fait grimper les prix avant que le raffermissement du dollar et les craintes inflationnistes ne réduisent une partie de ces gains.

* FTSE: Les actions londoniennes ont reculé jeudi, alors que la poursuite des combats au Moyen-Orient a propulsé les cours du pétrole à leur plus haut niveau depuis une semaine, attisant les craintes inflationnistes à l’échelle mondiale et faisant grimper les rendements des obligations d’État.

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LES JOURNAUX BRITANNIQUES D’AUJOURD’HUI

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