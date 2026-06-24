Bourse britannique : éléments à surveiller le 24 juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de nouveaux éléments, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en baisse mercredi, les contrats à terme FFIc1 affichant un recul de 0,3%. * BERKELEY: Berkeley BKGH.L a annoncé un bénéfice annuel avant impôts inférieur aux attentes, en raison d’un ralentissement de l’activité de construction. * SEGRO: Prologis PLD.N a déclaré que Segro SGRO.L avait rejeté sa proposition de rachat entièrement en actions d’une valeur de 12,6 milliards de livres sterling et a exhorté les actionnaires à faire pression sur le conseil d’administration de la société britannique pour qu’il entame des négociations avec l’entreprise américaine de logistique. * BT GROUP: Le régime de retraite de BT Group BT.L a perdu environ 300 millions de livres sterling sur son investissement dans Thames Water après avoir déprécié sa participation de 8,7 % dans le service public, a rapporté le Financial Times. * RIO TINTO: Rio Tinto RIO.L prévoit que son activité lithium connaîtra une croissance plus rapide que ses divisions cuivre, minerai de fer et autres, alors qu’elle s’efforce de tripler sa production d’ici 2028 pour les marchés des véhicules électriques et du stockage par batterie, a déclaré un dirigeant. * ÉNERGIE: Le Comité britannique sur le changement climatique a exhorté le gouvernement à accélérer les efforts de transition vers les énergies propres et à supprimer les coûts liés aux mesures politiques des factures d’électricité. * SALAIRES: Les employeurs britanniques prévoient de réduire sensiblement les hausses salariales l’année prochaine, selon une enquête menée par la société de données en ressources humaines Brightmine, ce qui vient s’ajouter aux signes d’un ralentissement du marché du travail. * PÉTROLE: Les cours du pétrole ont chuté de plus de 1 % , prolongeant les baisses de cette semaine et s'échangeant à des niveaux proches de leurs plus bas depuis quatre mois, alors que des signes indiquent que davantage de pétroliers bloqués dans le Golfe devraient quitter le détroit d'Ormuz. * MÉTAUX: Les cours de l’aluminium sont restés proches de leur plus bas niveau depuis trois mois à la Bourse des métaux de Londres, sous l’effet d’un dollar fort et des espoirs d’une reprise de l’approvisionnement en provenance du Moyen-Orient. * OR: L’or a prolongé ses pertes , atteignant son plus bas niveau depuis près de deux semaines, alors que le dollar s’est apprécié en raison de la montée des anticipations de hausses des taux américains.

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