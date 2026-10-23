Bourse britannique : éléments à surveiller le 23 octobre

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(Ajout de nouveaux éléments, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en hausse vendredi, les contrats à terme FFIc1 affichant une progression de 0,2%.

* SMITH & NEPHEW: Un accord visant à fusionner l’activité orthopédique de Johnson & Johnson JNJ.N avec celle de Smith & Nephew SN.L pour créer une entreprise transatlantique de technologie médicale évaluée à 34 milliards de dollars a échoué après que le groupe coté à Londres a refusé que son ancien directeur général dirige la société issue de la fusion, selon le Financial Times.

* ROLLS-ROYCE: Rolls-Royce RR.L est sur le point de conclure un accord portant sur des subventions du gouvernement britannique pouvant atteindre 200 millions de livres sterling afin de contribuer au financement du développement d’un nouveau moteur pour les avions court-courriers, a rapporté le Financial Times.

* BUDGET: Le Premier ministre britannique Andy Burnham a déclaré que son gouvernement aiderait les entreprises à économiser près de 800 millions de livres sterling par an en réduisant les formalités administratives et en prolongeant la suspension de certains droits de douane.

* COMMERCE DE DÉTAIL: Les ventes au détail britanniques ont baissé de 0,4 % en septembre, soit une baisse plus importante que prévu, selon les chiffres officiels.

* GAZ: La Grande-Bretagne devrait disposer de suffisamment de gaz et d’électricité pour répondre à la demande de pointe cet hiver, malgré la hausse des prix de l’énergie due au conflit au Moyen-Orient, ont déclaré les opérateurs des réseaux de gaz et d’électricité du pays.

* CONSOMMATION: La confiance des consommateurs britanniques a subi sa plus forte baisse mensuelle depuis le début de la pandémie de COVID-19, alors que les inquiétudes économiques s’intensifient, selon une enquête.

* AUTORITÉS DE RÉGULATION FINANCIÈRE: Les autorités de régulation financière britanniques ont proposé un assouplissement supplémentaire des règles relatives à la vérification des antécédents des employés des sociétés financières.

* AUTORITÉ DE SURVEILLANCE BANCAIRE: L’autorité de surveillance bancaire britannique va examiner l’impact de la réglementation financière sur l’investissement, les capitaux et la croissance économique, ce qui témoigne d’une attention accrue portée à la transparence et d’un objectif de promotion de la concurrence.

* MATIÈRES PREMIÈRES: Les cours du pétrole ont augmenté ,ceux de l’or ont reculé , et ceux du nickelont baissé .

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LES JOURNAUX BRITANNIQUES D'AUJOURD'HUI

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