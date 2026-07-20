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Bourse britannique : éléments à surveiller le 20 juillet
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 08:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de nouveaux éléments, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en baisse lundi, les contrats à terme FFIc1 affichant un recul de 0,4 %.

* SEGRO: Segro SGRO.L a rejeté la deuxième offre de rachat améliorée de Prologis PLD.N , qui valorisait le propriétaire britannique d'entrepôts à 13,5 milliards de livres sterling (18,18 milliards de dollars).

* YOUGOV: YouGov YOU.L envisage de nommer Wayne Levings, ancien directeur des opérations du cabinet d’études de marché Kantar, parmi les candidats à la succession du cofondateur et directeur général par intérim Stephan Shakespeare, selon Sky News.

* IP GROUP: Railpen, principal actionnaire du groupe britannique IP Group IPO.L , a déclaré avoir amélioré son offre de rachat de cette société d’investissement spécialisée dans les entreprises scientifiques en phase de démarrage, près d’un mois après le rejet par IP Group d’une première proposition.

* LOGEMENT: Les prix demandés pour les maisons et appartements britanniques nouvellement mis en vente ont enregistré une baisse inhabituellement forte au cours des quatre semaines précédant le 11 juillet, la Coupe du monde de football masculine et les températures record ayant détourné l’attention des acheteurs, qui sont par ailleurs confrontés à des coûts d’emprunt élevés, a indiqué le site immobilier Rightmove.

* DETTE: Le Debt Management Office britannique a annoncé qu’il vendrait jusqu’à 500 millions de livres sterling (673 millions de dollars) en valeur nominale de ses gilts à 4 % échéant en 2063, via un appel d’offres programmatique jeudi.

* PÉTROLE: Les cours du pétrole ont bondi d’environ 3 %, le Brent dépassant les 90 dollars le baril, alors que l’escalade des hostilités entre les États-Unis et l’Iran au Moyen-Orient a restreint les livraisons de pétrole via le détroit d’Ormuz.

* OR: Les cours de l’or sont restés pratiquement inchangés , les investisseurs évaluant l’escalade du conflit au Moyen-Orient qui a fait grimper les cours du pétrole, tandis qu’un autre responsable de la Réserve fédérale américaine a laissé entendre que des hausses de taux d’intérêt pourraient être nécessaires pour contenir les pressions sur les prix.

* MÉTAUX: Les cours du cuivre ont légèrement progressé , soutenus par la baisse des stocks et les risques liés à l'approvisionnement, bien que les incertitudes quant aux perspectives de la demande aient limité les gains.

* Pour en savoir plus sur les facteurs influençant les actions européennes, veuillez cliquer sur: LIVE/

LES JOURNAUX BRITANNIQUES D'AUJOURD'HUI

> Financial Times PRESS/FT

> Autres titres économiques PRESS/GB

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YOUGOV
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