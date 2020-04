Bourse : Barclays privilégie des entreprises au bilan solide

Plusieurs grandes entreprises françaises sont conseillées par Barclays. (© Fotolia)

Le stratège de la banque britannique, Emmanuel Cau, préfère investir dans des sociétés dont la dette est bien notée par les agences. Parmi les titres recommandés, Airbus Group, Bouygues, Michelin, Schneider Electric, Total.

Les banques centrales et les gouvernements ont agi de manière décisive pour soutenir le marché du crédit, selon Emmanuel Cau chez Barclays.

L'ampleur des soutiens financiers aux entreprises européennes a alimenté la remontée des actions, en réduisant le risque de défaut et celui d'une crise financière comparable à 2008. Mais elle a aussi généré dans certains secteurs une asymétrie plus favorable au crédit qu'aux actionnaires, estime le stratège.

Des entreprises sauvées de la faillite par le soutien public sortiront de la crise avec plus de dette, une moindre qualité de signature, moins de génération de cash flow et une distribution plus faible aux actionnaires. Ce qui devrait encore favoriser en Bourse des sociétés de qualité, au bilan plus solide.

Les craintes liées au pétrole Après la récente remontée des cours, l'expert de Barclays anticipe une meilleure performance du crédit bien noté, «investment grade». L'effondrement des prix du pétrole augmente les inquiétudes et les anticipations de déflation, mais le secteur de l'énergie ne compte que pour 3,7% du marché européen «investment grade» et 1% du «high yield» (haut rendement, moins bien noté). Le poids du secteur pétrolier dans la capitalisation boursière du MSCI Europe a fondu à 6%, au plus bas historique.

Les garanties des États sont principalement concentrées sur des entreprises du