Bourse : avec la crise, des activistes moins actifs mais plus efficaces

En France, l'offensive d'Amber Capital sur Lagardère anime l'actualité depuis quelques mois. (© DR)

Au premier semestre, les fonds activistes ont lancé à l'échelle mondiale 100 nouvelles campagnes pour peser sur les stratégies des entreprises cotées. Moins qu'en 2019. Mais, face à des groupes confrontés à la crise sanitaire, ils ont davantage fait mouche

L'activisme actionnarial n'a pas échappé aux conséquences du Covid-19. Avec les plus grandes économies confinées durant une large partie du printemps 2020, seules 100 nouvelles campagnes ont été initiées au premier semestre 2020 dans le monde selon le décompte réalisé par la banque Lazard.

C'est 10% de moins qu'en 2019 sur la même période. Alors que le premier trimestre enregistrait une accélération (59 nouvelles offensives contre 57 en 2019), le deuxième trimestre a marqué un coup d'arrêt avec 41 campagnes (contre 54).

Ce trou d'air pourrait être de courte durée. Alors que février comptait 26 opérations, mars et avril n'en ont connu que 16 et 8. Avant que mai et juin redémarrent nettement avec 16 et 17 campagnes

Sans surprise, l'activiste le plus actif est la star de l'entrisme actionnarial. Elliott Management, fondé par l'américain Paul Singer, compte à lui seul 8 campagnes au cours du semestre, devant ValueAct (4 campagnes) et Oasis Management (4).

Elliott s'est également avéré le plus engagé en matière d'investissements avec pas moins de 6,2 milliards de dollars dépensés pour ses prises de participation dans les entreprises ciblées. Soit près d'un quart des 25,8 milliards de dollars mobilisés au total sur les six premiers mois de l'année.

L'Europe, terrain de chasse

Jamais l'Europe n'avait concentré autant d'attention,