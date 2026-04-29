Bourse américaine-Wall Street s'attend à une ouverture mitigée à l'approche de la publication des résultats des géants de la tech et de la réunion de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Nasdaq en hausse de 0,27 %, le Dow Jones en baisse de 0,07 %, le S&P 500 stable

* Les valeurs du stockage de données progressent après les prévisions optimistes de Seagate

* Starbucks en hausse après avoir relevé ses prévisions

(Mises à jour avant l'ouverture du marché) par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme de Wall Street laissaient présager une ouverture mitigée des indices mercredi, les investisseurs faisant preuve de prudence avant la publication des résultats de plusieurs géants de la tech et la réunion de la Réserve fédérale qui devrait être la dernière de Jerome Powell en tant que président.

Amazon AMZN.O , Meta Platforms META.O , Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, devraient publier leurs résultats après la clôture, moment où les investisseurs évalueront si leurs paris sur l'IA portent leurs fruits .

Ces résultats pourraient influencer la confiance des investisseurs dans l'un des segments les plus résilients des marchés financiers, après que le moral a été légèrement affecté par un article du Wall Street Journal indiquant qu'OpenAI n'avait pas atteint ses objectifs internes en matière d'utilisateurs hebdomadaires et de chiffre d'affaires, ravivant les craintes concernant la frénésie de dépenses des géants de la tech dans le domaine de l'IA.

« Le secteur technologique a connu un rebond impressionnant depuis le début du trimestre. La question est désormais de savoir si les géants technologiques pourront contribuer à propulser cette reprise vers de nouveaux sommets », a déclaré Bret Kenwell, analyste en investissements américains chez eToro.

« Les semi-conducteurs ont fait le gros du travail. Il y a clairement une forte dynamique derrière ce secteur, mais même les rebonds les plus vigoureux ont besoin de temps pour se stabiliser. »

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a progressé de 41 , 7 % depuis le début de l'année.

Amazon, Meta, Alphabet et Microsoft ont reculé de 0,3 % à 0,5 % dans les échanges avant l'ouverture.

À 8 h 43 (heure de l'Est), les E-minis du Nasdaq 100

NQcv1 gagnaient 73,5 points, soit 0,27 %, les E-minis du S&P 500 EScv1 reculaient de 1,25 point, soit 0,02 %, et les E-minis du Dow YMcv1 perdaient 36 points, soit 0,07 %.

LE COUP DE SORTIE DE SCÈNE DE POWELL?

Les investisseurs suivront également la dernière conférence de presse de Jerome Powell en tant que président de la Réserve fédérale américaine.

Le sénateur républicain Thom Tillis a levé son objection à la confirmation par le Sénat de Kevin Warsh, que le président Donald Trump avait nommé pour succéder à Powell, après que le ministère de la Justice a mis fin à une enquête ⁠sur Powell que Tillis considérait comme une menace ⁠pour l'indépendance de la Fed.

Les traders s'attendent à ce que la banque centrale maintienne ses taux inchangés, mais ils analyseront attentivement les propos de Powell.

La Fed a déclaré qu'elle surveillait les risques liés au conflit, et comme les tensions au Moyen-Orient ne montrent guère de signes d'apaisement, certains investisseurs craignent que les décideurs politiques ne soient contraints de les prendre davantage en compte dans leurs perspectives.

« Même si les signaux de Powell doivent être pris avec une certaine prudence, étant donné qu'il s'agit probablement de sa dernière conférence de presse, le risque est qu'il pèche par excès de prudence », a écrit Francesco Pesole, stratège de change chez ING Economics.

La dernière proposition de l'Iran pour mettre fin à cette guerre qui dure depuis deux mois prévoit de suspendre les discussions sur son programme nucléaire jusqu'à ce que le conflit soit terminé et que les différends maritimes soient résolus. Trump a toutefois déclaré qu'il n'était pas satisfait de cette offre.

Par ailleurs, parmi les titres les plus actifs en pré-ouverture, on trouve le courtier en ligne Robinhood Markets

HOOD.O , qui a chuté de 11,6 % après avoir manqué les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre .

Les actions des sociétés de stockage de données ont grimpé à la suite des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre de Seagate Technology STX.O . Seagate a bondi de 15,9 %, tandis que ses concurrents Micron Technology MU.O , Sandisk

SNDK.O et Western Digital WDC.O ont gagné respectivement 4,8 %, 6,4 % et 9,7 %.

Le géant du café Starbucks SBUX.O a progressé de 4,3 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels .

Les sociétés de traitement des paiements Visa V.N et Mastercard MA.N ont progressé respectivement de 5,6 % et 2,6 % après que Visa a revu à la hausse ses prévisions concernant ses bénéfices pour l'ensemble de l'année.

NXP Semiconductors NXPI.O a progressé de21,2 % après avoir annoncé qu'elle prévoyait pour le deuxième trimestre un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes de Wall Street.