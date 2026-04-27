Bourse américaine-Wall Street s'apprête à ouvrir en demi-teinte, les investisseurs évaluant le conflit entre les États-Unis et l'Iran avant la vague de publications de résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,14%, S&P 500 -0,11%, Nasdaq -0,12%

* Trump annule la visite des envoyés américains au Pakistan

* Qualcomm grimpe de 9% après l'annonce d'un partenariat avec OpenAI

(Dernières nouvelles avant l'ouverture des marchés) par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à une ouverture en demi-teinte lundi, alors que les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran sont au point mort, tandis que les investisseurs attendaient une avalanche de résultats ainsi que les commentaires de la réunion de la Réserve fédérale cette semaine.

Le président américain Donald Trump a annulé la visite de deux envoyés américains au Pakistan, portant un nouveau coup aux perspectives de paix. Alors qu'un accord pour mettre fin à la guerre reste hors de portée, les investisseurs ont trouvé du réconfort dans les résultats solides enregistrés jusqu'à présent.

Sur les 139 entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats vendredi, 81,3% ont dépassé les prévisions de bénéfices, contre une moyenne de 78,1% sur les quatre trimestres précédents, selon les données de LSEG.

Cependant, certains analystes s'interrogent sur la fiabilité de ces résultats en tant qu'indicateurs de performances futures, car ils ne reflètent qu'un mois de perturbations liées à la guerre au Moyen-Orient.

À 8 h 42 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 reculaient de 67 points, soit 0,14%, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 de 8 points, soit 0,11%, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 de 33,75 points, soit 0,12%.

“Alors que les résultats financiers requièrent actuellement toute l'attention des investisseurs, le conflit iranien reste indéniablement une préoccupation constante en arrière-plan”, a déclaré Peter Andersen, fondateur d'Andersen Capital Management.

“Il ne semble y avoir aucun progrès vers une résolution. Une fois la période des résultats terminée, les investisseurs commenceront probablement à se recentrer sur le conflit iranien et sur ce que cela signifie en termes d'impact à long terme pour les marchés boursiers.”

L'évolution des prix du pétrole reste la plus grande inconnue, le détroit d'Ormuz, crucial, étant toujours fermé. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s'échangeaient en hausse d'environ 1% lundi et sont 46,7% au-dessus des niveaux d'avant la guerre.

Les investisseurs attendent également les déclarations des responsables de la Réserve fédérale, qui se réuniront à Washington cette semaine pour ce qui pourrait être la dernière réunion de Jerome Powell à la tête de la banque centrale américaine.

Le sénateur républicain Thom Tillis a déclaré dimanche qu’il autoriserait la confirmation par le Sénat de la nomination de Kevin Warsh à la présidence de la Fed, après que le ministère de la Justice a abandonné une enquête sur Jerome Powell qui, selon Thom Tillis, constituait une menace pour l’indépendance de la banque centrale.

“Ces obstacles étant désormais levés, la voie semble plus dégagée pour la confirmation de Warsh avant la prochaine réunion de politique monétaire (en juin)”, a déclaré Thomas Simons, économiste en chef pour les États-Unis chez Jefferies.

Un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes la semaine dernière a montré que la Fed devrait attendre au moins six mois avant de baisser ses taux d'intérêt cette année.

En pré-ouverture, Qualcomm QCOM.O a progressé de 9,1% après qu'un analyste a déclaré qu'OpenAI collaborait avec le concepteur de puces et le taïwanais MediaTek 2454.TW pour développer des processeurs pour smartphones.

Domino's Pizza DPZ.O a reculé de 7,3% après que la chaîne de pizzerias a manqué les estimations de ventes pour le premier trimestre.

Nvidia NVDA.O a progressé de près de 1% après avoir bondi de 4,3% lors de la séance précédente. La société a retrouvé une capitalisation boursière supérieure à 5 000 milliards de dollars.