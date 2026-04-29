Bourse américaine-Wall Street marque le pas à l'approche de la publication des résultats des géants de la tech et de la réunion de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,69%, S&P 500 -0,17%, Nasdaq -0,14%

* Les valeurs du stockage de données progressent après les prévisions optimistes de Seagate

* Starbucks en hausse après avoir relevé ses prévisions

(Mise à jour avec les échanges de l'après-midi) par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Streetont affiché une tendance modérée mercredi, les investisseurs faisant preuve de prudence avant la publication des résultats de plusieurs géants de la tech et la réunion de la Réserve fédérale qui devrait être la dernière de Jerome Powell en tant que président.

Amazon AMZN.O , Meta Platforms META.O , Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, devraient publier leurs résultats après la clôture, moment où les investisseurs évalueront si leurs paris sur l'IA portent leurs fruits .

Ces résultats pourraient influencer la confiance des investisseurs dans l'un des segments les plus résilients des marchés financiers, après que le moral ait été légèrement affecté par un article du Wall Street Journal indiquant qu'OpenAI n'avait pas atteint ses objectifs internes en matière d'utilisateurs hebdomadaires et de chiffre d'affaires, ravivant les craintes concernant la frénésie de dépenses des géants de la tech dans le domaine de l'IA.

Les attentes du marché en matière de croissance des bénéfices étaient “ excessivement optimistes ”, a déclaré Ron Albahary, directeur des investissements chez Laird Norton Wetherby.

“ Je m'inquiéterais un peu pour les investisseurs trop enthousiastes, dont les attentes sont plus élevées que ce qui pourrait se concrétiser ”, a-t-il ajouté.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a progressé de 1,8% et affiche une hausse de 41,7% depuis le début de l'année.

Amazon a gagné 1,8%, tandis que Microsoft a reculé de 1%. Metaest resté stable et Alphabet a progressé de 0,7%.

À12h04 (heure de l'Est), le Dow Jones Industrial Average

.DJI a perdu337.03 points, soit 0,69%, à 48.804,90, le S&P 500

.SPX a perdu 12,24 points, soit 0,17%, à 7.126,56 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 34,20 points, soit 0,14%, à 24.629,60.

Dix des principaux secteurs du S&P 500 étaient dans le rouge. Avec une baisse de 1%, le secteur des matériaux .SPLRCM a enregistré la plus forte baisse.

Les valeurs de la santé .SPXHC ont également reculé de 0,7%. GE Healthcare GEHC.O a été le principal frein du secteur, chutant de 12,8% après la publication de ses résultats.

LE COUP DE THÉÂTRE DE POWELL?

Les investisseurs suivront également ce qui devrait être la dernière conférence de presse de Jerome Powell en tant que président de la Réserve fédérale américaine. Les traders s'attendent à ce que la banque centrale maintienne ses taux inchangés, mais ils analyseront attentivement les propos de Powell.

Kevin Warsh, le candidat choisi par le président Donald Trump pour diriger la Fed, a franchi mercredi une étape procédurale clé , le Comité sénatorial des banques ayant voté en faveur de la transmission de sa nomination à l'ensemble du Sénat.

La Fed a déclaré qu'ellesurveillait les risques liés au conflit, et comme les tensions au Moyen-Orient ne montrent guère de signes d'apaisement, certains investisseurs craignent que les décideurs politiques ne soient contraints de les prendre davantage en compte dans leurs prévisions.

“ Même si les signaux de Powell doivent être pris avec une certaine prudence, étant donné qu'il s'agit probablement de sa dernière conférence de presse, le risque est qu'il pèche par excès de prudence ”, a écrit Francesco Pesole, stratège en devises chez ING Economics.

Par ailleurs, un responsable de la Maison Blanche a déclaré que Trump avait rencontré des hauts dirigeants de Chevron

CVX.N et d'autres entreprises énergétiques pour discuter des mesures possibles visant à apaiser les marchés pétroliers si le blocus des ports iraniens se prolongeait pendant des mois.

Les cours du pétrole ont progressé de 5,8%. Trump a déclaré qu’il n’était pas satisfait de la dernière proposition de l’Iran visant à mettre fin à la guerre qui dure depuis deux mois, laquelle suspendrait les discussions sur son programme nucléaire jusqu’à la fin du conflit et la résolution des différends maritimes.

Par ailleurs, la construction de maisons individuelles aux États-Unis a atteint en mars son plus haut niveau depuis 13 mois, dépassant les prévisions des économistes interrogés par Reuters, selon des données publiées mercredi. Les permis de construire pour les projets futurs ont toutefois fortement chuté.

Parmi les actions individuelles, le courtier en ligne Robinhood Markets HOOD.O a chuté de 14% après avoir manqué les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre.

Les actions des sociétés de stockage de données ont grimpé à la suite des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre publiées par Seagate Technology STX.O . Seagate a bondi de 13,8%, tandis que ses concurrents Micron Technology MU.O , Sandisk SNDK.O et Western Digital WDC.O ont gagné respectivement 3%, 8,3% et 10%.

Le géant du café Starbucks SBUX.O a progressé de 9,7% après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels .

Les sociétés de traitement des paiements Visa V.N et Mastercard MA.N ont progressé respectivement de 8,9% et 3,8% après que Visa a revu à la hausse ses prévisions concernant ses résultats annuels.

NXP Semiconductors NXPI.O a bondi de 24,9% après avoir annoncé qu'il s'attendait à un chiffre d'affaires et à un bénéfice au deuxième trimestre supérieurs aux prévisions de Wall Street.

Les titres en baisse ont été 2,67 foisplus nombreux que les titres en hausse à la Bourse de New York (NYSE) et 2,61 foisplus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 19 nouveauxplus hauts sur 52 semaineset 23 nouveauxplus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 66 nouveauxplus hautset 96 nouveauxplus bas.