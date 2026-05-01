Bourse américaine-Wall Street devrait poursuivre sa remontée après avoir connu son meilleur mois depuis des années

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,43%, S&P 500 +0,32%, Nasdaq +0,08%

* Apple en hausse grâce à des prévisions optimistes

* Les valeurs du secteur des logiciels progressent après la révision à la hausse des prévisions d'Atlassian

* Roblox s'effondre après avoir revu à la baisse ses prévisions de réservations

(Mises à jour avant l'ouverture du marché) par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à prolonger leur hausse après l'ouverture du marché vendredi, profitant de l'élan donné par leur plus forte progression mensuelle depuis des années, la confiance dans des résultats solides l'emportant sur les risques liés au pétrole.

Les contrats à terme sur les indices ont également bénéficié d'un coup de pouce après qu'un rapport des médias d'État iraniens a indiqué que Téhéran avait transmis sa dernière proposition pour les négociations avec les États-Unis aux médiateurs pakistanais jeudi.

La séance de vendredi clôturera une semaine chargée en résultats des géants de la tech et en données économiques, l'attention se tournant désormais vers la question de savoir si la reprise durera alors que les marchés entrent dans le mois de mai, historiquement le début d'une période de six mois plus faible pour les actions.

De 1945 à avril 2026, le S&P 500 a progressé en moyenne d'environ 2% entre mai et octobre, selon les données de Fidelity. Ce chiffre est à comparer à une hausse moyenne d'environ 7% entre novembre et avril.

Si les résultats ont été globalement solides, certains investisseurs ont exprimé des inquiétudes concernant la frénésie de dépenses des géants de la technologie en matière d'IA. Des doutes quant à la viabilité de certains modèles économiques dans le secteur des logiciels ont également fait surface, incitant les investisseurs à réévaluer leurs portefeuilles.

“Le potentiel disruptif de l'IA dans les secteurs des logiciels, des services, de la finance et d'autres industries a créé une incertitude quant à la pérennité et à la valeur finale de certains modèles économiques”, a déclaré Peter Vanderlee, gestionnaire de portefeuille chez ClearBridge Investments.

Les données économiques publiées jeudi par l' e ont également fait craindre que la frénésie d'achat d'actions ne soit sur le point de se heurter à la réalité.

Bien que la croissance économique américaine ait repris de la vigueur au premier trimestre, les dépenses de consommation , principal moteur de la croissance, ont ralenti, et le taux d'épargne des ménages a également baissé, ce qui suggère que les ménages ont puisé dans leurs économies pour financer leurs dépenses.

De plus, ces chiffres ne prennent en compte qu’un seul mois de perturbations liées à la guerre au Moyen-Orient.Le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz étant à l’arrêt, les prix du pétrole pourraient devenir un fardeau plus lourd, d’autant plus que l’effet de soutien des remboursements d’impôts au premier trimestre s’estompe.

“Le PIB a progressé à un rythme respectable au premier trimestre, mais un examen plus approfondi suggère que la dynamique sous-jacente de l'économie était déjà anémique avant que le choc énergétique ne se fasse véritablement sentir”, a déclaré Samuel Tombs, économiste en chef pour les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics.

À 8 h 28 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 ont gagné 216 points, soit 0,43%, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 ont progressé de 23 points, soit 0,32%, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 ont gagné 22,5 points, soit 0,08%.

Le S&P 500 .SPX a terminé le mois d'avril avec sa plus forte hausse mensuelle en pourcentage depuis novembre 2020, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a enregistré sa plus forte progression depuis avril 2020. La hausse mensuelle du Dow a été la plus importante depuis novembre 2024.

LES PRÉVISIONS OPTIMISTES D'APPLE FONT GRIMPER LE COURS DE L'ACTION

Apple AAPL.O a gagné 3,5% en pré-ouverture après que la forte demande pour son produit phare, l'iPhone 17, et le MacBook ait conduit la société à prévoir une solide croissance des ventes pour le troisième trimestre fiscal.

Parmi les entreprises du secteur de l'énergie, Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont annoncé un bénéfice pour le premier trimestre supérieur aux estimations . Exxon a légèrement progressé de 0,2%, tandis que Chevron a reculé de 0,4%.

Les actions des sociétés de logiciels ont grimpé après qu'Atlassian TEAM.O a relevé ses prévisions annuelles.

Le fabricant de logiciels d'entreprise a bondide 19,9%, tandis que ses concurrents Salesforce CRM.N et ServiceNow

NOW.N ont progressé respectivement de 3% et 2%. Datadog

DDOG.O a gagné 2,5% et Workday WDAY.O a progressé de 3,4%.

Parmi les autres titres ayant fortement fluctué, on peut citer Roblox RBLX.N , qui a chuté de 24,2% à la suite d' une révision à la baisse de ses prévisions de réservations annuelles.

Reddit RDDT.N a gagné 13,6% après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires trimestriel optimistes .