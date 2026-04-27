Bourse américaine-Les indices de Wall Street abordent une semaine riche en résultats financiers avec prudence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,25%, S&P 500 -0,12%, Nasdaq -0,27%

* Trump annule la visite des envoyés américains au Pakistan

* Microsoft en baisse après la modification de son partenariat avec OpenAI

(Mise à jour avec les échanges de l'après-midi) par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street ont reculé lundi, les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran étant au point mort, ce qui a maintenu les marchés sur le qui-vive, tandis que les investisseurs attendaient une avalanche de résultats financiers plus tard dans la semaine pour orienter le sentiment.

Portant un nouveau coup aux perspectives de paix, le président Donald Trump a annulé la visite de deux envoyés américains au Pakistan, où des pourparlers avec leurs homologues iraniens devaient avoir lieu.

Les actions ont atteint de nouveaux sommets ces derniers jours grâce à l'optimisme lié aux résultats, même si les revirements dans les médias concernant la guerre entre les États-Unis et l'Iran ont influencé le sentiment.

Cet optimisme sera mis à rude épreuve cette semaine, pendant la période la plus chargée du trimestre en matière de résultats. Selon Raymond James, les entreprises représentant environ 44% de la capitalisation boursière du S&P 500 doivent publier leurs résultats cette semaine.

“Ce sont les perspectives du secteur technologique, plutôt que celles de l'économie américaine dans son ensemble, qui importent sans doute le plus”, a déclaré James Reilly, économiste senior chez Capital Economics.

Sur les 139 entreprises de l'indice de référence ayant publié leurs résultats vendredi, 81,3% ont dépassé les prévisions de bénéfices, contre une moyenne de 78,1% sur les quatre trimestres précédents, selon les données de LSEG.

Les secteurs des technologies de l'information et des matériaux devraient afficher la plus forte croissance des bénéfices ce trimestre, selon ces données.

“La croissance des bénéfices étant si concentrée sur une partie du marché et paraissant assez optimiste, tout signe de faiblesse des bénéfices du secteur technologique pèserait probablement lourdement sur le S&P 500, même si les données sur les bénéfices du reste de l'indice continuaient à dépasser les attentes”, a déclaré Reilly.

Certains analystes se sont également interrogés sur la fiabilité de ces résultats en tant qu'indicateurs de performances futures, car ils ne reflètent qu'un seul mois de perturbations liées à la guerre au Moyen-Orient.

À 12h02 (heure de l'Est), le Dow Jones Industrial Average

.DJI reculait de 123,83 points, soit 0,25%, à 49.106,88, le S&P 500 .SPX a perdu 8,86 points, soit 0,12%, à 7.156,24 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 66,25 points, soit 0,27%, à 24.762,66.

L'évolution des prix du pétrole reste la plus grande inconnue, le détroit d'Ormuz, d'une importance cruciale, étant toujours fermé. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s'échangeaient en hausse d'environ 3% lundi et sont50% au-dessus de leurs niveaux d'avant-guerre.

Les investisseurs attendent également les déclarations des responsables de la Réserve fédérale, qui se réuniront à Washington cette semaine pour ce qui pourrait être la dernière réunion de Jerome Powell à la tête de la banque centrale américaine.

Le sénateur républicain Thom Tillis a déclaré dimanche qu'il autoriserait la confirmation par le Sénat de la nomination de Kevin Warsh à la présidence de la Fed, après que le ministère de la Justice a abandonné une enquête sur Jerome Powell qui, selon Tillis, constituait une menace pour l'indépendance de la banque centrale.

“Ces obstacles étant désormais levés, la voie semble plus dégagée pour la confirmation de Warsh avant la prochaine réunion de politique monétaire (en juin)”, a déclaré Thomas Simons, économiste en chef pour les États-Unis chez Jefferies.

Un sondage Reuters réalisé la semaine dernière auprès d'économistes a montré que la Fed devrait attendre au moins six mois avant de baisser ses taux d'intérêt cette année.

Sept des onze principaux secteurs du S&P étaient dans le rouge, le secteur des biens de consommation discrétionnaire du S&P 500 .SPLRCD menant les pertes avec une baisse de 0,7%.

Microsoft MSFT.O a reculé de 0,4% après qu'OpenAI a déclaré lundi que le fournisseur de cloud computing n'aurait pas d'accès exclusif à ses modèles et produits d'intelligence artificielle.

Domino's Pizza DPZ.O a chuté de 9,6% après que la chaîne de pizzerias a manqué les estimations de ventes pour le premier trimestre.

Nvidia NVDA.O a gagné 1,2% après avoir bondi de 4,3% lors de la séance précédente. La société a retrouvé une capitalisation boursière supérieure à 5.000 milliards de dollars.

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,1 pour 1 à la Bourse de New York et de 1,05 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 13 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et sept nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 102 nouveaux plus hauts et 69 nouveaux plus bas.