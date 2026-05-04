Bourse américaine-Le S&P 500 et le Dow Jones reculent alors que les tensions entre les États-Unis et l'Iran inquiètent les investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones recule de 0,47 %, le S&P 500 de 0,09 %, le Nasdaq progresse de 0,11 %

* FedEx et UPS en baisse après l'ouverture du réseau logistique d'Amazon

* Ebay en hausse après l'offre de rachat de GameStop

(Mises à jour après l'ouverture du marché) par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

L'indice de référence S&P 500 et l'indice des valeurs vedettes Dow ont légèrement reculé lundi,les investisseurs mettant en balance l'inquiétude croissante suscitée par le conflit au Moyen-Orient et l'optimisme suscité par les résultats financiers de la semaine dernière.

Des informations contradictoires concernant la présence d'un navire de guerre américain près du détroit d'Ormuz ont pesé sur le moral des marchés en ce début de semaine mouvementé.

Téhéran a déclaré avoir contraint un navire de guerre américain, l' , à faire demi-tour après qu'il eut tenté de pénétrer dans le détroit d'Ormuz. L'agence de presse semi-officielle iranienne Fars a affirmé que deux missiles avaient touché le navire de guerre, mais les États-Unis ont démenti cette information.

Cette confusion a suffi à inciter les investisseurs à marquer une pause après une solide série de résultats la semaine dernière, alors qu'ils évaluaient les propos agressifs échangés entre Washington et Téhéran et le risque d'une nouvelle escalade.

« Je ne pense pas que les marchés aient correctement pris en compte les risques à long terme qui vont se présenter », a déclaré Mark Malek, directeur des investissements chez Siebert Financial.

« Il y aura d'autres rebondissements. Et cela se reflétera dans les résultats futurs », a-t-il ajouté, faisant référence au risque lié à la hausse des prix du pétrole.

Le conflit, qui en est désormais à son troisième mois, continue de peser sur l'économie mondiale alors que les prix du pétrole restent élevés. Les contrats à terme sur le Brent

LCOc1 ont progressé de 2,2 % lundi et s'échangent désormais au-dessus de 110 dollars le baril.

À 9 h 42 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 230,93 points, soit 0,47 %, à 49 268,34, le S&P 500 .SPX perdait 6,48 points, soit 0,09 %, à 7 223,64, et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 26,87 points, soit 0,11 %, à 25 141,31.

Neuf des onze principaux secteurs du S&P étaient dans le rouge, le secteur de l'énergie du S&P 500 .SPNY menant les pertes avec un recul de 0,7 %.

L'indice de volatilité du CBOE .VIX , connu comme le « baromètre de la peur » de Wall Street, a progressé de 0,57 point à 17,56.

Le mois de mai marque également, historiquement, le début d'une période de six mois plus faible pour les actions. De 1945 à avril 2026, le S&P 500 a progressé en moyenne d'environ 2 % entre mai et octobre, selon les données de Fidelity. Ce chiffre est à comparer à une hausse moyenne d'environ 7 % entre novembre et avril.

« Les tendances saisonnières peuvent offrir une perspective historique utile, mais elles ne constituent pas toujours un indicateur fiable de ce qui nous attend », a déclaré Adam Turnquist, stratège technique en chef chez LPL Financial.

« Un apaisement des tensions au Moyen-Orient et un recul des prix du pétrole pourraient continuer à soutenir les actions, surtout si les bénéfices restent solides. »

Par ailleurs, Berkshire Hathaway BRKa.N a annoncé samedi avoir été un vendeur net d'actions pour le 14etrimestre consécutif . Ce conglomérat, souvent considéré comme un indicateur de l'économie américaine, est suivi de près pour ses informations sur les valorisations et les conditions générales du marché.

Par ailleurs, l'action GameStop GME.N a reculé de 2,4 %tandis que celle d'eBay < EBAY.O> a progressé de 5,5 % après que le distributeur de jeux vidéo a dévoilé une proposition visant à racheter eBay EBAY.O pour environ 56 milliards de dollars dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions.

Les actions des entreprises de logistique FedEx

FDX.N et United Parcel Service UPS.N ont chuté respectivement de 6,5 % et 7 % après qu'Amazon .com AMZN.O a annoncé lundi qu'elle lançait « Amazon Supply Chain Services », ouvrant ainsi son réseau logistique à d'autres entreprises.

L'opérateur de croisières Norwegian NCLH.N a chuté de 7,7 % après avoir revu à la baisse ses prévisions annuelles d' en raison de la hausse des coûts du carburant.

Les titres en baisse ont dépassé les titres en hausse dans un rapport de 1,94 pour 1 à la Bourse de New York et de 1,1 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 19 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 13 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 74 nouveaux plus hauts et 31 nouveaux plus bas.