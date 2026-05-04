information fournie par Reuters • 04/05/2026 à 17:51

USA: Les commandes à l'industrie progressent plus que prévu en mars

Le drapeau américain flotte au Capitole de Washington

‌Les commandes ​à l'industrie aux États-Unis ont progressé ​plus que prévu en ​mars, montrent ⁠les données publiées ‌lundi par le département américain ​du ‌Commerce.

Les commandes ⁠de produits manufacturés américains ont augmenté ⁠de ‌1,5% en mars, ⁠après +0,3% en ‌février (révisé de ⁠0,0%), selon les ⁠données du ‌Bureau des statistiques ​du ‌département.

Les économistes interrogés par Reuters ​s'attendaient à une ⁠hausse de 0,5 % sur le mois.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Blandine ​Hénault)