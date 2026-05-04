Les Bourses européennes terminent dans le rouge

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé en net recul lundi face aux incertitudes persistantes au Moyen-Orient et à la hausse des cours du pétrole.

La Bourse de Paris a terminé en nette baisse de 1,71%, Francfort a reculé de 1,24% et Milan a cédé 1,59%. La place de Londres était fermée en raison d'un jour férié au Royaume-Uni.

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