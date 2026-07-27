Bourse américaine : le point hebdomadaire – Tendances contradictoires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article de vendredi sans modification du texte. Mise à jour du graphique)

27 juillet - ** L'indice S&P 500 .SPX recule pour la deuxième semaine consécutive, perdant 0,6 % alors que les marchés surveillent la situation dans les détroits du Moyen-Orient .N

** L'indice Dow Jones .DJI recule de 0,4 %, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, perd 2,1 % ** Le S&P 500 démarre la semaine sur une note négative , mais les haussiers ripostent et font preuve de résilience, tandis que le Nasdaq Composite met à l'épreuve la détermination des haussiers après une forte vague de ventes menée par le secteur technologique ** En effet, le Mag 7 MAGS.K vacille alors que les inquiétudes concernant les dépenses en IA refont surface, mais l’ETF conserve son soutien ** Et en ce qui concerne le duel entre la technologie et les banques .SPXBK , c’est l’histoire de deux lignes de tendance ** Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR progresse de 14 points de base, soit la plus forte hausse hebdomadaire depuis mai, pour s’établir à environ 4,68 %

US/ . Cela intervient alors que la compression de la volatilité s’estompe

** Une minorité de secteurs prend l'eau: les biens de consommation discrétionnaire et les services de communication s'échouent, tandis que le secteur de l'énergie a le vent en poupe ** Le secteur des services de communication .SPLRCL recule de 6,1 %. Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, chute après que la flambée des dépenses a suscité des inquiétudes quant aux rendements de l’IA dans un contexte de retard sur le projet Gemini ** Le secteur des biens de consommation discrétionnaire

.SPLRCD s'effondre de 6,1 %. Tesla TSLA.O dégringole après avoir publié des résultats du deuxième trimestre inférieurs aux estimations et un flux de trésorerie disponible négatif pour la première fois depuis plus de deux ans ** Le secteur de la technologie .SPLRCT progresse de 0,4 %. Le fabricant de serveurs d’IA Super Micro SMCI.O s’envole après avoir publié des résultats solides , enregistrant 60 milliards de dollars de commandes, ce qui profite également à Dell DELL.N et à Hewlett Packard Enterprise HPE.N Intel INTC.O recule malgré un rapport exceptionnel ; l’indice des puces électroniques recule vendredi

L’indice des semi-conducteurs .SOX affiche une hausse de 1,2 % ** Le secteur de l’énergie .SPNY s’accélère de 3,8 %. Le groupe progresse alors que le Brent atteint les 100 $ le baril après l’attaque des Houthis contre des pétroliers saoudiens O/R . Le pétrole grimpe à son plus haut niveau depuis six semaines, mais des nuages s’amoncellent à l’approche d’un niveau de résistance ** Parallèlement, l’optimisme des investisseurs particuliers en prend un coup alors que les craintes inflationnistes persistent

** Performance du SPX depuis le début de l’année: