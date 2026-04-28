Bourse américaine-Le Nasdaq et le S&P 500 terminent en baisse en raison de nouvelles inquiétudes concernant la croissance du secteur de l'IA, à l'approche de la publication des résultats des géants de la tech

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Oracle et les valeurs du secteur des semi-conducteurs chutent après un article du Wall Street Journal sur OpenAI

* UPS recule après une baisse de ses bénéfices au premier trimestre

* General Motors en hausse après la publication de ses résultats

* Coca-Cola en hausse après avoir relevé ses prévisions annuelles

* Les Émirats arabes unis vont quitter l'OPEP

(Mises à jour à la clôture du marché) par Stephen Culp et Niket Nishant

Les actions américaines ont clôturé en baisse mardi, s'éloignant de leurs plus hauts historiques, alors que de nouvelles inquiétudes concernant le boom de l'intelligence artificielle ont pesé sur les valeurs technologiques à quelques jours de la publication des résultats trimestriels de cinq des entreprises les plus en vue du secteur.

Les actions des semi-conducteurs .SOX , qui ont bondi de plus de 40 % depuis le début de l'année, ont particulièrement pesé sur le Nasdaq. OpenAI n'a pas atteint ses objectifs internes en matière d'utilisateurs hebdomadaires et de chiffre d'affaires, ce qui soulève des inquiétudes quant à la capacité de ce géant de l'IA à financer ses dépenses massives dans les centres de données, selon un article du Wall Street Journal.

L'action Oracle ORCL.N a chuté; la société fait l'objet d'une attention particulière en raison de sa dépendance vis-à-vis d'OpenAI.

Les valeurs du secteur des puces électroniques ont également chuté, Nvidia NVDA.O , AMD AMD.O et Broadcom AVGO.N terminant en forte baisse. CoreWeave CRWV.O , soutenu par Nvidia, a également reculé.

« L’OpenAI) d’(s donne aux investisseurs matière à réflexion: la croissance est-elle en train de ralentir et qu’est-ce que cela signifie pour les dépenses d’investissement? », a déclaré Chuck Carlson, directeur général de Horizon Investment Services à Hammond, dans l’Indiana. « Les grands hyperscalers publieront leurs résultats demain, ce qui donnera probablement aux investisseurs encore plus de raisons de prendre quelques bénéfices. »

La saison des résultats du premier trimestre passe à la vitesse supérieure cette semaine, cinq des entreprises du groupe des « Magnificent Seven », ces géants de l'IA, devant publier leurs résultats. Mercredi, Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O , Meta Platforms META.O et Microsoft MSFT.O doivent publier leurs résultats, tandis qu'Apple AAPL.O est attendue jeudi.

Selon Raymond James, les entreprises qui doivent publier leurs résultats cette semaine représentent environ 44 % de la capitalisation boursière totale du S&P 500.

General Motors GM.N a progressé après que le constructeur automobile a dépassé les estimations de bénéfices trimestriels et relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, soutenu par un marché automobile américain résilient et un remboursement de droits de douane attendu.

L'action United Parcel Service UPS.N a chuté après que le transporteur a réitéré son objectif de chiffre d'affaires annuel, la flambée des coûts du carburant ayant compensé l'amélioration sous-jacente de son activité.

Coca-Cola KO.N a progressé après avoir publié un rapport trimestriel meilleur que prévu. Le géant des boissons a minimisé l'impact des prix élevés du pétrole et relevé son objectif de bénéfices annuels. Visa V.N et Starbucks SBUX.O doivent publier leurs résultats sous peu.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a perdu 34,81 points, soit 0,49 %, pour terminer à 7 139,10 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 222,37 points, soit 0,89 %, à 24 664,73. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 20,44 points, soit 0,06 %, à 49 147,35.

LA GUERRE, LA FLAMMÉE DES PRIX DU PÉTROLE ET LA FED

La Réserve fédérale américaine s'est réunie pour ce qui sera probablement la dernière réunion de politique monétaire de Jerome Powell en tant que président de la banque centrale. Si la Fed devrait laisser son taux directeur inchangé mercredi, le communiqué qui l'accompagnera et la conférence de presse de M. Powell qui suivra seront scrutés à la loupe pour y déceler les opinions des décideurs politiques sur le risque d'inflation lié à la flambée des prix de l'énergie due à la guerre.

« Nous savons que la Fed est en fait en pause », a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior chez Wealthspire Advisors, à New York. « Si les prix du pétrole restent élevés, cela crée-t-il un environnement où l'inflation liée à l'énergie n'est plus considérée comme transitoire, mais plutôt comme un phénomène ayant un impact à très long terme et susceptible de contraindre la Fed à relever ses taux? »

Le président américain Donald Trump n'est pas satisfait de la dernière proposition de paix de l'Iran car elle retarderait les négociations sur la question nucléaire, tempérant l'optimisme selon lequel le conflit, qui a secoué les marchés mondiaux et fait flamber les prix de l'énergie, pourrait être sur le point d'être résolu. Autre coup dur pour les pays exportateurs de pétrole , les Émirats arabes unis ont annoncé mardi qu'ils se retiraient de l'OPEP.

Les cours du brut CLc1 ont bondi, ravivant les craintes inflationnistes et contribuant à un sentiment d'aversion au risque.