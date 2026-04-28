Bourse américaine-Le Nasdaq est à la traîne derrière le S&P 500 et le Dow Jones, les inquiétudes liées à la croissance de l'IA pesant sur les valeurs technologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Nasdaq recule de 1,44 %, le S&P 500 de 0,78 %, le Dow Jones progresse de 0,12 %

* Oracle et les valeurs du secteur des semi-conducteurs chutent après un article du WSJ sur OpenAI

* UPS recule après une baisse de ses bénéfices au premier trimestre

* General Motors recule après la publication de ses résultats

* Coca-Cola en hausse après avoir relevé ses prévisions annuelles

* Les Émirats arabes unis vont quitter l'OPEP

(Mise à jour avec les échanges de fin de matinée) par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Le Nasdaq Composite a chuté mardi, sous-performant l'indice de référence S&P 500 et l'indice des valeurs vedettes Dow, après qu'un rapport indiquant qu'OpenAI n'avait pas atteint son objectif de chiffre d'affaires interne a ravivé les inquiétudes concernant la frénésie de dépenses dans le domaine de l'IA.

Le Wall Street Journal a rapporté que le géant de l'IA OpenAI n'avait pas atteint ses objectifs internes en matière d'utilisateurs hebdomadaires et de chiffre d'affaires, et que les dirigeants avaient exprimé des inquiétudes quant à la capacité de la société mère de ChatGPT à supporter ses dépenses massives en centres de données.

Bien qu'OpenAI soit une société privée, son destin est étroitement lié à plusieurs grandes valeurs technologiques. Ses performances financières sont souvent considérées comme un indicateur de la demande en IA et pourraient avoir des répercussions importantes sur les marchés boursiers.

Les actions d'Oracle ORCL.N , dont la dépendance vis-à-vis d'OpenAI pour ses ambitions en matière de cloud computing a été scrutée de près, ont chuté de 4,1 %.

Les valeurs du secteur des puces électroniques ont également chuté, Nvidia NVDA.O , AMD AMD.O et Arm Holdings ARM.O reculant respectivement de 3,5 %, 5 % et 8,8 %. CoreWeave

CRWV.O , soutenu par Nvidia, a chuté de 6,2%.

« Tout faux pas concernant la demande liée à l'IA ou les dépenses d'investissement de l'une des quatre sociétés du « Magnificent 7 » qui publient leurs résultats mercredi pourrait facilement amener ce marché à remettre en question la vigueur de sa progression au cours du mois dernier », a écrit Dennis Follmer, directeur des investissements chez Montis Financial.

Amazon AMZN.O , Meta META.O , Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, font partie des nombreuses entreprises qui publient leurs résultats mercredi.

À 11 h 49 (heure de l'Est), l'indice Nasdaq Composite

.IXIC reculait de 357,34 points, soit 1,44 %, à 24 529,76. Le S&P 500 .SPX a reculé de 55,80 points, soit 0,78 %, à 7 118,11, tandis que le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 60,16 points, soit 0,12 %, à 49 227,01.

Le secteur des technologies de l'information du S&P 500

.SPLRCT a reculé de 2,2 %, enregistrant la plus forte baisse de l'indice de référence. Six des onze principaux secteurs du S&P étaient dans le rouge.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a chuté de 4,7 % et s'apprêtait à enregistrer une deuxième journée de baisse après une série de 18 jours de hausse au cours de laquelle il avait gagné 47,2 %.

L'IMPASSE AU MOYEN-ORIENT PÈSE SUR LE SENTIMENT

Le conflit entre les États-Unis et l'Iran continue de peser sur les actions, influençant le sentiment du marché même pendant la semaine la plus chargée de la saison des résultats d'entreprise de ce trimestre. Les craintes s'intensifient que l'impasse dans les négociations ne maintienne les prix du pétrole à un niveau élevé plus longtemps.

Un responsable américain a déclaré que le président Donald Trump était mécontent de la dernière proposition iranienne visant à résoudre le conflit au Moyen-Orient, douchant ainsi les espoirs d'un accord qui avait propulsé le S&P 500

.SPX , le Nasdaq 100 .NDX et le Nasdaq Composite .IXIC à des niveaux records ces derniers jours.

« Si l'impasse diplomatique et militaire entre les États-Unis et l'Iran persiste, et si le détroit d'Ormuz reste largement fermé, les décideurs politiques et les acteurs du marché auront de plus en plus de mal à « faire abstraction » de la crise », a déclaré Jonas Goltermann, économiste en chef des marchés chez Capital Economics.

Portant un nouveau coup aux pays exportateurs de pétrole, les Émirats arabes unis ont annoncé mardi à qu'ils quittaient l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole.

Les prix du pétrole sont 53 % plus élevés qu'avant la guerre, alors que la route maritime cruciale passant par le détroit d'Ormuz reste perturbée. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont dépassé les 110 dollars le baril pour la première fois en trois semaines.

Par ailleurs, les investisseurs scrutent également les résultats publiés mardi par plusieurs géants du monde des affaires.

United Parcel Service UPS.N a perdu 4,4 % après que la société de logistique a annoncé une forte baisse de son bénéfice trimestriel ajusté.

General Motors GM.N a relevé ses prévisions de bénéfices annuels grâce à la bonne tenue du marché automobile américain et à un remboursement de droits de douane attendu. L'action du constructeur automobile a reculé de 2,6 %, limitant ses pertes après une baisse de 4,1 % plus tôt dans la journée.

Coca-Cola KO.N a grimpé de 6,1 % après que le géant des boissons a relevé ses prévisions de bénéfice annuel ajusté.

Les titres en baisse ont dépassé les titres en hausse dans un rapport de 1,61 pour 1 à la Bourse de New York et de 1,77 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré trois nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 13 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 80 nouveaux plus hauts et 77 nouveaux plus bas.