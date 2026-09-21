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Bourse américaine : le bilan hebdomadaire – Les taux à l'ordre du jour
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 12:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprise de l'article de vendredi sans modification du texte. Mise à jour du graphique)

21 septembre - ** L'indice S&P 500 .SPX recule pour la deuxième semaine consécutive, même s'il ne cède que 0,1 %, alors que le président de la Fed, Kevin Warsh, occupe le devant de la scène .N

** L’indice Dow Jones .DJI recule de 1,7 %, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, progresse de 0,7 %

** Le Nasdaq fluctue fortement et résiste au test de soutien , mais son potentiel de hausse reste limité

** Bien que la récente dégradation de l’ampleur du marché mette les optimistes du Nasdaq en alerte après que le Dow a testé une ligne de résistance clé avant la décision de la Fed

** Le S&P 500 a ensuite connu un rebond , sans pour autant réussir à franchir ce seuil

** Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR termine autour de 5,00 % après avoir atteint son plus haut niveau depuis 19 ans avant la décision de la Réserve fédérale de relever ses taux US/

** La plupart des secteurs subissent les conséquences de cette décision: les valeurs sensibles aux taux d’intérêt, comme les services aux collectivités et les valeurs financières, sont sévèrement sanctionnées, tandis que les technologies, les services de communication et la santé bénéficient d’un répit

** Le secteur financier .SPSY recule de 2,3 %. Les grandes banques poursuivent leur baisse après la hausse des taux de la Fed et la conférence de presse de Warsh

Sur la semaine, l’indice bancaire du S&P 500 .SPXBK recule d’environ 4 %, tandis que l’indice bancaire régional KBW .KRX perd >1 %

** Le secteur industriel .SPLRCI a reculé de 1,5 %. J.B. Hunt JBHT.O a chuté, la hausse des coûts de transport routier ayant poussé le directeur financier à émettre un avertissement sur les résultats

Une note positive: Generac GNRC.N s'envole après la conclusion d'un contrat de 2,4 milliards de dollars portant sur la fourniture de générateurs de secours pour les centres de données d'Amazon AMZN.O

** Le secteur technologique .SPLRCT progresse de 1,1 %. Les valeurs liées à l’IA, notamment les fabricants de puces Nvidia NVDA.O et Advanced Micro AMD.O , reculent lundi après que des grands directeurs généraux ont appelé à ralentir le développement des modèles en raison de préoccupations liées à la sécurité. Le fournisseur de fibre optique Corning GLW.N , plus grand perdant du secteur, cède 10 % sur la semaine

Dans le même temps, Jefferies indique que la demande en IA reste forte, avec Nvidia au centre

L’indice des semi-conducteurs .SOX progresse de 0,8 %; NVDA et AMD enregistrent respectivement des hausses hebdomadaires d’environ 2 % et 8,5 %

** Le secteur des services de communication .SPLRCL progresse de 1,2 %. Netflix NFLX.O recule toutefois après que Wells Fargo a revu sa prévision à la baisse , invoquant une baisse de l’audience et une « situation plus confuse »

** Parallèlement, le sentiment baissier de l’AAII grimpe pour atteindre son plus haut niveau depuis 16 mois, alors que l’optimisme s’effondre

** Performance du SPX depuis le début de l’année:

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/09/2026 à 12:00:51.

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