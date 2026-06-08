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Bourse américaine : la semaine en bref : secousse dans le secteur technologique
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article de vendredi, sans modification du texte. Mise à jour du graphique)

8 juin - ** L'indice S&P 500 .SPX met fin à une série de neuf semaines de hausse et recule de 2,6 % alors que l'enthousiasme pour l'IA s'estompe .N

** L'indice Dow Jones .DJI recule de 0,3 %, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, chute de 4,7 % ** Neuf jours de hausse: le Nasdaq poursuit sa progression, mais des signaux d'alerte clignotent ; l'IXIC met fin à sa série mercredi et s'effondre vendredi ** La remontée du S&P 500 marque une pause alors que les corrélations .COR3M lancent un premier signal d'alerte; l'indice de référence met également fin à sa série de neuf jours de hausse mercredi et recule vendredi ** Jusqu'à fin mai, la dynamique MTUM.K creuse l'écart alors que les actions enregistrent un nouveau mois solide, mais pour démarrer le mois de juin, les valeurs défensives à faible volatilité SPLV.P et les titres à dividendes NOBL.K surperforment soudainement ** Le pessimisme des investisseurs particuliers s'atténue début juin. Cela fait suite àune prise de risque et à un retour vers les actions en mai

** Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR met fin à deux semaines de recul et remonte d'environ 8 points de base pour s'établir autour de 4,53 %, les données sur l'emploi alimentant les craintes d'un resserrement monétaire de la Fed US/

** Une minorité de secteurs perd du terrain: les biens de consommation discrétionnaire, la technologie et les services de communication sont malmenés, tandis que les valeurs défensives et les poids lourds de l'énergie ** Le secteur des biens de consommation discrétionnaire

.SPLRCD recule de 6,2 %. Lululemon LULU.O glisse en raison de l'affaiblissement des ventes aux États-Unis et de la révision à la baisse des perspectives À l'inverse, MGM Resorts MGM.N bondit après une offre publique d'achat de plus de 18 milliards de dollars lancée par People de Barry Diller IAC.O ** Le titre Tech .SPLRCT recule de 5,4 %. Nvidia NVDA.O lance une nouvelle puce IA dans le cadre d'une collaboration avec Microsoft MSFT.O visant à “réinventer” les PC pour l'ère de l'IA, mais NVDA perd environ 3 % sur la semaine Broadcom AVGO.O recule en raison de chiffres d'affaires décevants et des prévisions concernant les puces IA L'indice des semi-conducteurs .SOX recule de 4,7 %. Cela alors que la vague de ventes de puces fait fondre 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière Et de la peur au FOMO: le rebond du secteur logiciel prend de l'ampleur, mais l'ETF iShares Expanded Tech-Software IGV stagne face à la résistance, puis recule . L'IGV recule d'environ 6 % sur la semaine À l'inverse, Hewlett Packard Enterprise HPE.N bondit alors que le fabricant de serveurs accélère ses objectifs financiers à long terme de deux ans grâce à une forte demande en IA ** Le secteur des services de communication .SPLRCL perd 3,9 %. Alphabet, la société mère de Google GOOGL.O , recule après avoir dévoilé son projet de levée de fonds de 80 milliards de dollars pour l'expansion de ses infrastructures d'IA De même, Meta META.O recule après l'annonce qu'il envisagerait une importante levée de fonds pour financer ses ambitions en matière d'IA ** Le secteur financier .SPSY progresse de 1,3%. Berkshire Hathaway BRKa.N va racheter le constructeur immobilier Taylor Morrison TMHC.N pour 6,8 milliards de dollars en espèces, marquant ainsi la première acquisition de plusieurs milliards de dollars de Greg Abel depuis qu'il a remplacé Warren Buffett au poste de directeur général En revanche, la crypto-bourse Coinbase COIN.O et la plateforme de trading Robinhood HOOD.O s'effondrent alors que le bitcoin chute à son plus bas niveau depuis octobre 2024 Les opérateurs boursiers, dont Cboe Global Markets CBOE.Z , poursuivent leur vague de ventes alors que les investisseurs évaluent le risque potentiel lié aux contrats à terme perpétuels Le secteur de l'énergie .SPNY progresse de 2,5 %. Le groupe suit la hausse des prix du brut alors que l'Iran suspend les négociations avec les États-Unis O/R ** Parallèlement, SpaceX SPCX.O fixe le prix de son introduction en bourse très attendue à 135 dollars , bouleversant les conventions de Wall Street

** Performance du SPX depuis le début de l'année:

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BERKSHIRE HATH RG-A
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BROADCOM
385,7300 USD NASDAQ -7,92%
BTC/USD
63 128,9190 USD CryptoCompare +2,24%
COINBASE GLB RG-A
152,4000 USD NASDAQ -7,15%
DJ TRANSPORT
21 913,53 Pts Index Ex +0,65%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
50 866,78 Pts Index Ex -1,35%
HP ENTERPRISE
49,130 USD NYSE -8,56%
IAC
43,5500 USD NASDAQ +3,10%
LULULEMON ATHL
114,2300 USD NASDAQ -8,56%
META PLATFORMS
593,0000 USD NASDAQ -5,51%
MGM RESORTS ITL
47,505 USD NYSE -0,90%
MICROSOFT
416,6700 USD NASDAQ -2,66%
NASDAQ Composite
25 709,43 Pts Index Ex -4,18%
NVIDIA
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PEOPLE
41,7000 USD NASDAQ -4,25%
ROBINHOOD MARKETS
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S&P 500 INDEX
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/06/2026 à 12:01:36.

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