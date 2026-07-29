FDJ United table sur un PBJ stable et un CA en baisse en 2026

Le logo et les grilles du groupe de loterie français « Française des Jeux »

FDJ United ‌a dit mercredi tabler sur un ​produit brut des jeux (PBJ) stable et une baisse comprise entre 1 et 3% ("low single ​digit") de son chiffre d'affaires en 2026.

À horizon ​2028, FDJ United avait ⁠dit s'attendre à une accélération progressive de ‌la croissance de son chiffre d’affaires, qui ressortirait de l’ordre de +5% ​en 2028.

"La ‌performance (...) au premier semestre est ⁠toujours affectée par des alourdissements de fiscalité (...) des aléas propres à l’activité de loterie ⁠et l’effet ‌des conditions climatiques exceptionnelles, qui ⁠ont pesé sur la fréquentation des ‌points de vente en France", ⁠a expliqué Stéphane Pallez, présidente directrice ⁠générale, dans ‌un communiqué.

Le spécialiste des jeux d'argent et ​de hasard a ‌affiché sur les six premiers mois de l'année un PBJ ​de 4,31 milliards d'euros, en recul de 1,3% sur un ⁠an, et un chiffre d'affaires de 1,78 milliard d'euros, en recul de 4,5% et pénalisé par les hausses de fiscalité sur les jeux.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)