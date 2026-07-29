USA-La Fed opte à nouveau pour le statu quo sur ses taux

Kevin Warsh, le nouveau président de la Fed, lors de sa première conférence de presse. (Crédits: Federal Reserve)

La Réserve fédérale américaine (Fed) a de nouveau laissé mercredi l'objectif de taux des "fed funds" à son niveau actuel, dans une fourchette de 3,50% à 3,75%, malgré la reprise des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran, qui a fait remonter les cours du pétrole et alimente la crainte d'une persistance de l'inflation globale.

La décision sur les taux été prise à 9 voix contre 3, montre le communiqué de la banque centrale américaine publié à l'issue d'une réunion de deux jours.

Le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, doit commenter cette décision au cours d'une conférence de presse prévue à 18h30 GMT. Il s'agit de sa deuxième réunion de politique monétaire à la tête de l'institution.

Lors de la première, il avait déclaré que la banque centrale éviterait de donner des indications explicites sur les futures évolutions des taux directeurs.

La Fed avait choisi en juin de maintenir ses taux, poursuivant la politique de statu quo retenue sous la présidence de Jerome Powell, lors des réunions de mars et d'avril.

Le prédécesseur Kevin Warsh, dont le mandat s'est achevé en mai, avait été vivement critiqué par le président américain Donald Trump pour ne pas avoir baissé suffisamment et rapidement les taux de la banque centrale.

La Fed a modifié ses taux pour la dernière fois en décembre 2025, les abaissant de 25 points de base après des réductions identiques en octobre et septembre.

Une enquête Reuters, publiée le 21 juillet, montrait que les 104 économistes interrogés prévoyaient tous que la banque centrale américaine maintiendrait ses taux dans leur fourchette actuelle ce mercredi.

Les trois quarts d'entre eux notaient également qu'aucun changement sur les taux n'interviendrait d'ici la fin de l'année.

Le récent renchérissement des cours du pétrole, avec un baril de Brent au-dessus des 90 dollars, avait cependant renforcé ces derniers jours sur les marchés la probabilité d'un durcissement monétaire. Selon les données LSEG, les traders évaluaient ce mercredi, avant la décision de la Fed, à 39,90% la probabilité d'un relèvement de 25 points de base des coûts d'emprunt.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)