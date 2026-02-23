 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bourse américaine hebdomadaire : Ricochet
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans changement. Mise à jour du graphique)

23 février - ** Le S&P 500 .SPX interrompt sa série de pertes de deux semaines et progresse de 1,1% grâce à une vague de données économiques .N

** Le Dow .DJI progresse de 0,3%, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC rebondit de 1,5% après cinq semaines consécutives de baisse ** Les méga-capitalisations ont trébuché depuis le début de l'année, tandis que le S&P 500 à pondération égale s'est emballé; cependant, les actions Mag 7 MAGS.Z et le SPX surperforment soudainement pour la semaine ** La zone 100-DMA du S&P 500 freine une fois de plus la baisse

** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR termine en hausse autour de 4,09 % pour sa première progression en trois semaines US/

** La plupart des secteurs s'améliorent: Les services de communication mènent le rebond, tandis que les biens de consommation de base régressent ** Les services de communication .SPLRCL bondissent de 2,3%. Le géant de la publicité Omnicom OMC.N s'envole de 21% après avoir battu son chiffre d'affaires trimestriel grâce à l'acquisition d'IPG et à l'arrivée de nouveaux clients ** Consommation discrétionnaire .SPLRCD en hausse de 1,7%. Norwegian Cruise Line NCLH.N accélère alors que l'activiste Elliott accumule plus de 10% des parts et pousse à faire des changements Les détaillants, dont Amazon.com AMZN.O , bondissent vendredi après que la Cour suprême a statué contre les tarifs douaniers mondiaux de Trump; cependant, certains abandonnent leurs gains à la fin de la séance En revanche, Genuine Parts GPC.N dégringole, les perspectives de bénéfices annuels en baisse ayant éclipsé les informations sur les projets de scission en deux sociétés. GPC subit une perte hebdomadaire de 20% ** Les valeurs industrielles .SPLRCI gagnent 1,7%. Bien que les actions des compagnies aériennes fassent un plongeon jeudi, les prix du pétrole augmentant en raison des craintes liées à l'Iran et aux Etats-Unis. L'indice ARCA Airlines .XAL perd ~1% ** Les valeurs financières .SPSY se maintiennent à 1,5%. Mais les sociétés de capital-investissement Blackstone BX.N , Apollo

APO.N et Ares ARES.N chutent après que Blue Owl Capital

OWL.N ait définitivement interrompu les rachats d'un fonds de crédit privé axé sur la vente au détail

Sur la semaine, l'indice S&P 500 des banques .SPXBK progresse de plus de 2%, l'indice KBW des banques régionales

.KRX augmente de 0,7% ** Tech .SPLRCT en hausse de 1,5%. Nvidia NVDA.O augmente après un accord pluriannuel sur les puces d'intelligence artificielle avec Meta Platforms META.O

Indice des semi-conducteurs .SOX en hausse de 1,5% ** Energie .SPNY en hausse de 0,5%. Les compagnies pétrolières augmentent alors que les négociations entre la Russie et l'Ukraine se terminent brusquement, et les prix du pétrole augmentent alors que Trump impose une limite de temps à l'impasse iranienne O/R Le secteur de l'énergie est en pleine effervescence , peut-être trop? ** Les biens de consommation de base .SPLRCS perdent 2,3%. Les actions de Walmart WMT.O fluctuent, puis finissent en baisse jeudi après des prévisions annuelles plus faibles que prévu . WMT recule de 8% sur la semaine General Mills GIS.N chute après que le fabricant de Cheerios ait revu à la baisse ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels ** Pendant ce temps, le sentiment de neutralité des investisseurs individuels se rétablit

** La performance du SPX depuis le début de l'année:

Valeurs associées

AMAZON.COM
210,2000 USD NASDAQ +2,61%
APOLLO GLB MGMT
119,750 USD NYSE +1,22%
ARES MGT RG-A
123,120 USD NYSE -5,18%
BLACKSTONE
121,280 USD NYSE -3,56%
BLUE OWL CAP RG-A
10,800 USD NYSE -6,74%
DJ TRANSPORT
19 841,18 Pts Index Ex +1,78%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 625,97 Pts Index Ex +0,47%
GENERAL MILLS
44,620 USD NYSE -0,40%
GENUINE PARTS CO
118,110 USD NYSE -1,05%
META PLATFORMS
655,6600 USD NASDAQ +1,69%
NASDAQ Composite
22 886,07 Pts Index Ex +0,90%
NORW CRS LINE
24,320 USD NYSE +2,40%
NVIDIA
189,8200 USD NASDAQ +1,02%
OMNICOM GROUP IN
83,230 USD NYSE +2,80%
S&P 500 INDEX
6 909,51 Pts CBOE +0,69%
USA BENCHMARK 10A
4,079 Rates -0,03%
WALMART
122,9900 USD NASDAQ -1,51%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/02/2026 à 12:01:20.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • MANITOU : Les résistances sont proches
    MANITOU : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 23.02.2026 12:41 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • Des membres de la Garde nationale et de l'armée mexicaines inspectent des véhicules suspectés d'avoir été incendiés par des membres d'un cartel sur la route entre Morelia et Patzcuaro, dans l'Etat de Michoacan, au Mexique, le 22 février 2026 ( AFP / Enrique CASTRO )
    Le Mexique secoué par les violences après l'élimination d'un chef de cartel
    information fournie par AFP 23.02.2026 12:35 

    Ecoles fermées, vols annulés: le Mexique est sur le qui-vive lundi, en proie à une vague de violences après la mort du chef d'un des plus gros cartels de la drogue du pays, tué dans une opération militaire réalisée avec le soutien des Etats-Unis. La présidente ... Lire la suite

  • Une personne marche dans les rues enneigées de New York le 22 février 2026, aux Etats-Unis ( AFP / ANGELA WEISS )
    Tempête historique dans le nord-est des États-Unis: 40 millions de personnes touchées, New York paralysée
    information fournie par AFP 23.02.2026 12:33 

    Plus de 40 millions de personnes du nord-est des États-Unis, du Maryland au Maine, affrontent lundi une tempête de neige exceptionnelle, qui a déjà presque paralysé la mégapole de New York. "La ville de New York n'a pas connu de tempête de cette ampleur au cours ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 23.02.2026 12:25 

    (Actualisé avec Domino's Pizza, Honeywell, Merck, Gilead Sciences, Arcellx, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,23% ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank