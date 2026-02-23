Bourse américaine hebdomadaire : Ricochet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans changement. Mise à jour du graphique)

23 février - ** Le S&P 500 .SPX interrompt sa série de pertes de deux semaines et progresse de 1,1% grâce à une vague de données économiques .N

** Le Dow .DJI progresse de 0,3%, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC rebondit de 1,5% après cinq semaines consécutives de baisse ** Les méga-capitalisations ont trébuché depuis le début de l'année, tandis que le S&P 500 à pondération égale s'est emballé; cependant, les actions Mag 7 MAGS.Z et le SPX surperforment soudainement pour la semaine ** La zone 100-DMA du S&P 500 freine une fois de plus la baisse

** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR termine en hausse autour de 4,09 % pour sa première progression en trois semaines US/

** La plupart des secteurs s'améliorent: Les services de communication mènent le rebond, tandis que les biens de consommation de base régressent ** Les services de communication .SPLRCL bondissent de 2,3%. Le géant de la publicité Omnicom OMC.N s'envole de 21% après avoir battu son chiffre d'affaires trimestriel grâce à l'acquisition d'IPG et à l'arrivée de nouveaux clients ** Consommation discrétionnaire .SPLRCD en hausse de 1,7%. Norwegian Cruise Line NCLH.N accélère alors que l'activiste Elliott accumule plus de 10% des parts et pousse à faire des changements Les détaillants, dont Amazon.com AMZN.O , bondissent vendredi après que la Cour suprême a statué contre les tarifs douaniers mondiaux de Trump; cependant, certains abandonnent leurs gains à la fin de la séance En revanche, Genuine Parts GPC.N dégringole, les perspectives de bénéfices annuels en baisse ayant éclipsé les informations sur les projets de scission en deux sociétés. GPC subit une perte hebdomadaire de 20% ** Les valeurs industrielles .SPLRCI gagnent 1,7%. Bien que les actions des compagnies aériennes fassent un plongeon jeudi, les prix du pétrole augmentant en raison des craintes liées à l'Iran et aux Etats-Unis. L'indice ARCA Airlines .XAL perd ~1% ** Les valeurs financières .SPSY se maintiennent à 1,5%. Mais les sociétés de capital-investissement Blackstone BX.N , Apollo

APO.N et Ares ARES.N chutent après que Blue Owl Capital

OWL.N ait définitivement interrompu les rachats d'un fonds de crédit privé axé sur la vente au détail

Sur la semaine, l'indice S&P 500 des banques .SPXBK progresse de plus de 2%, l'indice KBW des banques régionales

.KRX augmente de 0,7% ** Tech .SPLRCT en hausse de 1,5%. Nvidia NVDA.O augmente après un accord pluriannuel sur les puces d'intelligence artificielle avec Meta Platforms META.O

Indice des semi-conducteurs .SOX en hausse de 1,5% ** Energie .SPNY en hausse de 0,5%. Les compagnies pétrolières augmentent alors que les négociations entre la Russie et l'Ukraine se terminent brusquement, et les prix du pétrole augmentent alors que Trump impose une limite de temps à l'impasse iranienne O/R Le secteur de l'énergie est en pleine effervescence , peut-être trop? ** Les biens de consommation de base .SPLRCS perdent 2,3%. Les actions de Walmart WMT.O fluctuent, puis finissent en baisse jeudi après des prévisions annuelles plus faibles que prévu . WMT recule de 8% sur la semaine General Mills GIS.N chute après que le fabricant de Cheerios ait revu à la baisse ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels ** Pendant ce temps, le sentiment de neutralité des investisseurs individuels se rétablit

** La performance du SPX depuis le début de l'année: