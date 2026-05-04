Bourse américaine hebdomadaire : imperturbable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article de vendredi, aucun changement dans le texte. Mise à jour du graphique.)

4 mai - ** Le S&P 500 .SPX prolonge sa série de hausses à cinq semaines et gagne 0,9 %, Wall Street faisant fi des inquiétudes économiques liées à la guerre .N

** Le Dow .DJI gagne 0,5 %, le Nasdaq Composite .IXIC progresse de 1,1 % ** Dans le même temps, l'ETF Mag Seven MAGS.K franchit la résistance au cours d'une semaine chargée en résultats pour cinq de ses membres ** Le S&P 500 enregistre vendredi son 12e record de clôture à 2026, les résultats des valeurs technologiques contrebalançant les fluctuations du pétrole brut et des données; bien que l'indice de référence s'approche de la résistance, il recule ** Les actions atteignent des records, mais le Dow reste sur la touche ; l'indice des valeurs vedettes termine vendredi en baisse de 1,4 % par rapport à son record de clôture du 10 février ** En effet, le risque est de retour – et la dynamique MTUM.Z mène la danse ** Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR s'est élevé à 4,436 %, son plus haut niveau depuis fin mars, avant de redescendre; il se situe désormais autour de 4,38 %, en hausse d'environ 7 points de base sur la semaine ** Presque tous les secteurs font preuve de sérénité: les services de communication et l'énergie sont les plus sereins, tandis que seuls les matériaux sont perturbés; dans ce contexte, le ratio croissance .IGX / valeur .IVX enregistre en avril sa plus forte hausse mensuelle depuis l'ère des dot-com

** Les services de communication .SPLRCL bondissent de 4,5 %. Alphabet GOOGL.O s'envole alors que la croissance de Google Cloud, alimentée par l'IA , stimule les revenus et les bénéfices À l'inverse, Meta Platforms META.O recule après avoir revu à la hausse ses prévisions d'investissements , afin d'injecter des milliards supplémentaires dans son infrastructure d'IA, et signale faire l'objet d'un examen juridique ** Le secteur de l'énergie .SPNY progresse de 3,2 %. Le groupe profite de la hausse des prix du pétrole alors que l'impasse sur la guerre en Iran persiste Chevron CVX.N affiche des bénéfices supérieurs aux prévisions au premier trimestre grâce à la bonne santé de son segment en amont , et Exxon Mobil XOM.N dépasse les estimations de bénéfices pour le premier trimestre malgré l'impact du conflit avec l'Iran. CVX et XOM reculent toutes deux d'environ 1 % vendredi alors que les prix du brut reculent suite à une nouvelle proposition de paix avec l'Iran O/R

** Le secteur de la santé .SPXHC progresse de 0,7 %. L'assureur Centene CNC.N s'envole d'environ 28 % sur la semaine après avoir revu à la hausse ses perspectives pour 2026 grâce à une meilleure maîtrise des coûts médicaux ** Le secteur des biens de consommation discrétionnaire

.SPLRCD progresse de 0,4 %. Starbucks SBUX.O s'envole après avoir relevé ses prévisions annuelles , alors que ses efforts de redressement commencent à porter leurs fruits Amazon.com AMZN.O progresse après que la croissance d'AWS a dépassé les attentes ** Le secteur industriel .SPLRCI progresse de 0,2 %. Caterpillar CAT.N grimpe après avoir dépassé les prévisions au premier trimestre, et la société s'attend à ce que le boom des centres de données axés sur l'IA stimule la demande pour ses équipements de production d'électricité et de construction ** Le secteur technologique .SPLRCT progresse de 0,1 %. Le fournisseur de services cloud Oracle ORCL.N recule après la publication d'un rapport soulevant des inquiétudes quant à la croissance d'OpenAI , tandis que les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont chuté mardi en raison des craintes concernant la capacité de la société mère de ChatGPT à supporter des dépenses massives dans les centres de données

L'indice des semi-conducteurs .SOX progresse de 0,8 % Microsoft MSFT.O recule alors que les questions sur ses investissements massifs dans l'IA éclipsent la croissance de l'activité cloud de l'entreprise Apple AAPL.O progresse toutefois après avoir publié des prévisions de ventes optimistes , soutenue par une demande exceptionnelle pour son produit phare, l'iPhone 17, et le MacBook Neo ** Par ailleurs, du côté des nouvelles introductions en bourse, Pershing Square USA PSUS.N , la société de Bill Ackman , recule lors de ses débuts après une introduction en bourse de 5 milliards de dollars

** Performance du SPX depuis le début de l'année: