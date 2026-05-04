 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bourse américaine hebdomadaire : imperturbable
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 14:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article de vendredi, aucun changement dans le texte. Mise à jour du graphique.)

4 mai - ** Le S&P 500 .SPX prolonge sa série de hausses à cinq semaines et gagne 0,9 %, Wall Street faisant fi des inquiétudes économiques liées à la guerre .N

** Le Dow .DJI gagne 0,5 %, le Nasdaq Composite .IXIC progresse de 1,1 % ** Dans le même temps, l'ETF Mag Seven MAGS.K franchit la résistance au cours d'une semaine chargée en résultats pour cinq de ses membres ** Le S&P 500 enregistre vendredi son 12e record de clôture à 2026, les résultats des valeurs technologiques contrebalançant les fluctuations du pétrole brut et des données; bien que l'indice de référence s'approche de la résistance, il recule ** Les actions atteignent des records, mais le Dow reste sur la touche ; l'indice des valeurs vedettes termine vendredi en baisse de 1,4 % par rapport à son record de clôture du 10 février ** En effet, le risque est de retour – et la dynamique MTUM.Z mène la danse ** Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR s'est élevé à 4,436 %, son plus haut niveau depuis fin mars, avant de redescendre; il se situe désormais autour de 4,38 %, en hausse d'environ 7 points de base sur la semaine ** Presque tous les secteurs font preuve de sérénité: les services de communication et l'énergie sont les plus sereins, tandis que seuls les matériaux sont perturbés; dans ce contexte, le ratio croissance .IGX / valeur .IVX enregistre en avril sa plus forte hausse mensuelle depuis l'ère des dot-com

** Les services de communication .SPLRCL bondissent de 4,5 %. Alphabet GOOGL.O s'envole alors que la croissance de Google Cloud, alimentée par l'IA , stimule les revenus et les bénéfices À l'inverse, Meta Platforms META.O recule après avoir revu à la hausse ses prévisions d'investissements , afin d'injecter des milliards supplémentaires dans son infrastructure d'IA, et signale faire l'objet d'un examen juridique ** Le secteur de l'énergie .SPNY progresse de 3,2 %. Le groupe profite de la hausse des prix du pétrole alors que l'impasse sur la guerre en Iran persiste Chevron CVX.N affiche des bénéfices supérieurs aux prévisions au premier trimestre grâce à la bonne santé de son segment en amont , et Exxon Mobil XOM.N dépasse les estimations de bénéfices pour le premier trimestre malgré l'impact du conflit avec l'Iran. CVX et XOM reculent toutes deux d'environ 1 % vendredi alors que les prix du brut reculent suite à une nouvelle proposition de paix avec l'Iran O/R

** Le secteur de la santé .SPXHC progresse de 0,7 %. L'assureur Centene CNC.N s'envole d'environ 28 % sur la semaine après avoir revu à la hausse ses perspectives pour 2026 grâce à une meilleure maîtrise des coûts médicaux ** Le secteur des biens de consommation discrétionnaire

.SPLRCD progresse de 0,4 %. Starbucks SBUX.O s'envole après avoir relevé ses prévisions annuelles , alors que ses efforts de redressement commencent à porter leurs fruits Amazon.com AMZN.O progresse après que la croissance d'AWS a dépassé les attentes ** Le secteur industriel .SPLRCI progresse de 0,2 %. Caterpillar CAT.N grimpe après avoir dépassé les prévisions au premier trimestre, et la société s'attend à ce que le boom des centres de données axés sur l'IA stimule la demande pour ses équipements de production d'électricité et de construction ** Le secteur technologique .SPLRCT progresse de 0,1 %. Le fournisseur de services cloud Oracle ORCL.N recule après la publication d'un rapport soulevant des inquiétudes quant à la croissance d'OpenAI , tandis que les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont chuté mardi en raison des craintes concernant la capacité de la société mère de ChatGPT à supporter des dépenses massives dans les centres de données

L'indice des semi-conducteurs .SOX progresse de 0,8 % Microsoft MSFT.O recule alors que les questions sur ses investissements massifs dans l'IA éclipsent la croissance de l'activité cloud de l'entreprise Apple AAPL.O progresse toutefois après avoir publié des prévisions de ventes optimistes , soutenue par une demande exceptionnelle pour son produit phare, l'iPhone 17, et le MacBook Neo ** Par ailleurs, du côté des nouvelles introductions en bourse, Pershing Square USA PSUS.N , la société de Bill Ackman , recule lors de ses débuts après une introduction en bourse de 5 milliards de dollars

** Performance du SPX depuis le début de l'année:

Valeurs associées

ALPHABET-A
385,6900 USD NASDAQ +0,23%
AMAZON.COM
268,2600 USD NASDAQ +1,21%
APPLE
280,1400 USD NASDAQ +3,24%
CATERPILLAR
889,810 USD NYSE -0,05%
CENTENE
53,310 USD NYSE -0,69%
CHEVRON
190,590 USD NYSE -1,43%
DJ TRANSPORT
20 598,20 Pts Index Ex 0,00%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 499,27 Pts Index Ex 0,00%
EXXON MOBIL
152,810 USD NYSE -1,04%
Gaz naturel
2,78 USD NYMEX +0,47%
META PLATFORMS
608,7450 USD NASDAQ -0,52%
MICROSOFT
414,4400 USD NASDAQ +1,63%
NASDAQ Composite
25 114,44 Pts Index Ex +0,89%
ORACLE
171,850 USD NYSE +6,49%
Pétrole Brent
110,86 USD Ice Europ -2,83%
Pétrole WTI
103,42 USD Ice Europ -1,90%
S&P 500 INDEX
7 230,12 Pts CBOE 0,00%
STARBUCKS
105,9000 USD NASDAQ +0,54%
USA BENCHMARK 10A
4,424 Rates -0,33%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/05/2026 à 14:01:07.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank