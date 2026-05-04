Défense : Londres négocie avec l'UE pour que ses industriels puissent bénéficier du prêt européen de 90 milliards d'euros à Kiev

Pour profiter de cette manne, Londres devra cependant payer un droit d'entrée à l'UE en prenant à sa charge une partie des intérêts dus par les des 24 pays du bloc qui financeront ce prêt.

Keir Starmer et Emmanuel Macron à Erevan, en Arménie, le 4 mai 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le Royaume-Uni espère que ses équipementiers militaires vont pouvoir bénéficier de commandes ukrainiennes financées par le prêt de 90 milliards d'euros accordé par l'Union européenne à Kiev, et a annoncé lundi 4 mai avoir entamé des négociations avec Bruxelles à ce sujet.

Ce prêt de l'UE, définitivement validé en avril après la levée d'un veto hongrois , "est une très bonne chose pour l'Ukraine, car il lui apportera des capacités dont elle a désespérément besoin en cette cinquième année de conflit", a déclaré le premier ministre britannique Keir Starmer à la presse, à l'occasion d'un sommet européen en Arménie.

Mais "c'est également très positif pour le Royaume-Uni , puisque ces capacités se traduiront par des emplois au Royaume-Uni, et c'est très bon pour les relations entre le Royaume-Uni et l'UE", a-t-il ajouté, en annonçant l'ouverture prochaine de ces discussions.

Préférence à l'industrie européenne

Interrogé à Bruxelles, un porte-parole de la Commission européenne a salué un "signal politique fort du Royaume-Uni", tout en précisant que les modalités précises de cette coopération avec Londres restaient à préciser , notamment sur le plan financier.

L'UE a prévu d'accorder à l'Ukraine un prêt de 90 milliards d'euros, qui sera versé par tranches en 2026 et 2027, dont 60 milliards seront utilisés pour la fourniture d'armes .

Une préférence a été donnée à l'industrie européenne de défense pour ces armes, mais des exceptions sont prévues pour certains pays, s'ils ont signé un partenariat de défense et de sécurité avec l'UE et s'ils sont déjà de gros contributeurs d'aide militaire à l'Ukraine.

C'est le cas de la Grande-Bretagne, qui, pour bénéficier de telles retombées industrielles, devra cependant payer un droit d'entrée à l'UE. Cela consistera à prendre à sa charge une partie des intérêts dus par les des 24 pays du bloc (sur un total de 27) qui financeront ce prêt. Ces intérêts devraient représenter plusieurs milliards d'euros par an.