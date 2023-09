Bourse : à la recherche d’un nouveau souffle...

Eric Galiègue Valquant Expertyse Président

Le CAC 40 est à la recherche d'un nouveau souffle pour éventuellement quitter par le haut la fourchette de variation (7 100 – 7 500) qu'il respecte depuis février dernier. Cette consolidation touche les actions, qui avaient flambé de 33% de septembre 2022 à avril 2023, mais aussi les taux souverains, qui étaient passés de 0% en novembre 2021 à plus de 2 ,5% en février 2023, et sont confinés depuis cette date, entre 2,5 et 3%. D'où peut venir ce nouveau souffle ?

La tendances des bénéfices est naturellement le facteur que l'on regarde en premier. Au niveau de la conjoncture économique, en France indice (Insee) comme en Allemagne (GfK), les indices de confiance du consommateur sont en berne, ce qui préfigure une consommation molle.

Du coté de la dépense publique, les gouvernements tentent de mettre un terme à la dérive des comptes publics : depuis 2020 on pouvait justifier la hausse des dépenses pour soutenir les économies confrontées à des défis majeurs et exceptionnels (crise sanitaire et crise énergétique liée à la guerre en Ukraine), mais aujourd'hui les politiques comprennent qu'il faut mettre un frein à la dépense, ce qui naturellement pèse sur la conjoncture.

Un autre moteur de la croissance, l'exportation nette des importations, est lui aussi en difficulté : le commerce mondial patine, et les échange avec la Chine, aussi. L'inflation a eu un effet positif sur l'activité, et probablement sur les résultats, mais aujourd'hui la dérive des prix est bien plus faible qu'au cours des 12 derniers mois.

Dans cet environnement économique général, les marges des entreprises sont au plus haut historique et attendues en progression en 2024. De plus, les analystes révisent légèrement en hausse leurs perspectives de bénéfice 2023 et 2024. Au total, la variation des bénéfices du CAC 40 est de -2,5% pour 2023, +4,6% pour 2024 et +7,9% pour 2025, pour des variations de PIB de la zone € prévues à respectivement 0,5%, 0,8% et 1,6%.

Le second facteur majeur à regarder est l'évolution des taux d'intérêt. Un nouveau souffle des actions peut-il provenir d'une baisse rapide des taux d'intérêt ? La question est évidemment majeure et en relation avec le taux d'inflation et la conjoncture économique. Cette semaine, la publication par le département américain du travail, d'une baisse significative des offres d'emploi a permis une détente des taux. La perspective d'un retour de l'inflation à des niveaux plus en ligne avec les objectifs des banques centrales explique ce mouvement.

Et, de facto, les taux obligataires souverains qui avaient fait une incursion significativement au-delà de 4% aux USA et 3% en France sont revenus à leur point de départ. Les plus optimistes envisagent que le salut viendra les banques centrales : ils considèrent qu'elles ont quasiment terminé leur cycle de hausse des taux, et qu'au contraire on pourrait assister à une baisse rapide. Cela nous semble très peu probable, en tous cas dans le contexte économique anticipé aujourd'hui, à savoir une croissance molle mais en légère amélioration.

Comme par ailleurs les besoins de financement des Etats demeurent considérables, et que les politiques de « Quantitative Tightening » continuent quelque soit les mouvements des taux monétaires, nous considérons comme très peu probable une baisse raide des taux de marché qui pourrait justifier une reprise de la hausse des actions.

Le troisième facteur qui pourrait générer un nouveau souffle pour les actions européennes est l'évolution du taux de change de l'€ avec le $. Depuis un mois, il a significativement baissé, puisqu'il est passé de 1,13 à 1,08 environ. Une baisse accélérée pourrait favoriser les bénéfices libellés en $ des entreprises européennes et rendre plus attractives les actions européennes aux yeux des investisseurs américains.

Les dernières publications de l'inflation des deux côtés de l'Atlantique semblent être à l'origine de la baisse de l'€ : l'inflation est mieux maitrisée aux USA qu'en Europe, ce qui favorise l'appréciation du dollar, car les taux monétaires corrigés de l'inflation sont plus élevés. La complexité et l'instabilité de la relation entre le taux de change et le cours des actions rendent néanmoins difficile la formulation d'une anticipation, d'autant que, finalement, le taux de change entre l'€ et le $ a été relativement stable autour de 1,1$ pour un €…

Au total, le plus probable est que le CAC 40 continue sa consolidation et bénéficie toujours de son momentum favorable qui lui permet d'absorber toutes les mauvaises nouvelles. Jusque maintenant…..