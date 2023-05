Bourse : 5 raisons pour acheter Saint-Gobain

Eric Galiègue Valquant Expertyse Président

Le siège de Saint-Gobain

La Compagnie de Saint-Gobain est un leader mondial de la fabrication et de la commercialisation de matériaux de construction. Le groupe a développé 4 activités :

Fabrication de solutions de haute performance. Il est leader mondial pour les applications thermiques et mécaniques des céramiques et plastiques, pour les produits abrasifs et fils de verre ; Distribution de matériaux via un réseau de plus de 3.500 points de vente (notamment enseignes Point.P en France, Jewson et Graham au Royaume Uni, Dahl en Scandinavie et Telhanorte au Brésil) ; Fabrication de produits de construction : produits d'extérieur (produits de façade et en PVC, bardeaux asphaltés, etc.), d'isolation (laines de verre, mousses isolantes, plafonds métalliques, etc.) et de canalisation, mortiers industriels et matériaux en gypse ; Fabrication de vitrages : verre plat, vitrages d'automobile, verres de spécialités (verres anti-feu, de protection nucléaire, etc.). Le groupe développe également une activité de transformation et de distribution de verre pour le bâtiment.

A fin 2021, le groupe dispose de plus de 800 sites de production dans le monde et emploie près de 170 000 personnes. 73,1% du CA de près de 50 Mds€ est réalisé à l'international. Ses comparables cotés sont les Irlandais CRH et Kingspan,ou encore Wienerberger et Woleseley

L'action SAINT GOBAIN nous semble attractive pour 5 raisons.

1/ Un acteur de la transition énergétique

Le marché auquel s'adresse Saint Gobain est dynamisé par la transition énergétique et le besoin de mettre en œuvre des bâtiments plus économes en énergie. L'ensemble du secteur de la construction doit respecter des contraintes environnementales qui favorisent les solutions proposées par Saint Gobain dans chacun de ses quatre divisions, et plus particulièrement la division « fabrication de matériaux de construction ». Les matériaux de construction incorporent une valeur ajoutée plus importante et sont donc plus chers, tant pour le marché du neuf que pour le marché de la rénovation dont le potentiel est très élevé. Cette nouvelle donne, qui marque les 10 prochaines années, favorise la croissance de Saint Gobain à long terme.

2/ Vie digitale

Le sentiment digital (calculé pour les documents relatifs à Saint Gobain : solde entre les documents connotés positivement et les documents connotés négativement) progresse tendanciellement depuis de mois de septembre 2020 ;il est passé de 15% à près de 30%, soit un quasi doublement en moins de 3 ans. Cette performance digitale est remarquable et montre que Saint Gobai profite d'une réputation digitale parmi les plus élevées des actions cotées : la moyenne générale du sentiment digital des sociétés européennes est en effet de l'ordre de 16%... Cet argument montre que le potentiel de hausse du cours de Saint Gobain est important…

Source : SESAMm et Valquant Expertyse

3/ Vie fondamentale : une action qui montre une croissance élevée

La performance fondamentale de Saint Gobain est séduisante. La dynamique du bénéfice anticipé par les analystes financiers n'est pas démentie : le bénéfice par action devrait passer de 2 à 7 € entre 2013 et 2025, soit un taux de variation moyen annuel proche de 11%. Cette croissance régulière est attractive, et supérieure à la moyenne de long terme des actions européennes.

Source : Factset et Valquant Expertyse

4/ Vie fondamentale : une action sous-évaluée

L'action Saint Gobain nous semble sous-évaluée. Son PER est limité à 9, ce qui est bien faible par rapport aux performances de long terme de l'entreprise et à son risque limité. Par ailleurs, si l'action a montré une décote de PER de 18% par rapport au marché en moyenne décennale, sa décote actuelle de PER atteint 34%, ce qui est considérable. D'ailleurs, les analystes considèrent que le potentiel de l'action calculé par rapport à son cours objectif, est de 27%...

Source : Factset et Valquant Expertyse

5/ Vie de marché

La tendance des cours de Saint Gobain est devenue clairement haussière après une période plus difficile en 2022. Cette dynamique retrouvée constitue notre ultime argument d'achat de l'action Saint Gobain

Source : Factset et Valquant Expertyse

La réputation digitale : un nouvel indicateur de stock-picking.

Méthodologie de cette chronique mensuelle

Nous considérons qu'une action vit trois vies. Une vie fondamentale, une vie digitale et une vie de marché.

La vie fondamentale correspond aux développements de l'entreprise dans la sphère réelle. Elle se mesure par des métriques financières et comptables habituelles : le chiffre d'affaires, les résultats et les ratios de bilan qui permettent de savoir si l'entreprise est en bonne santé financière. Nous suivons en permanence le sentiment fondamental, qui est porté par les analystes financiers et reprend les prévisions de bénéfice et les données financières des actions en général.

La vie de marché correspond aux développements des cours de l'action. Classiquement, on caractérise cette vie boursière selon la tendance suivie : haussière ou baissière, selon l'évolution des cours de l'action et des volumes de transaction. Nous suivons en permanence le sentiment de marché, qui est porté par les investisseurs, et reprend des indicateurs simples de suivi de tendance.

La vie digitale de l'entreprise correspond à sa réputation digitale, que l'on peut mesurer en permanence en interprétant les contenus sur le web. Ainsi, dans des discussions, sur les forums ou sur les sites d'actualités, le nom de l'entreprise est évoqué, et les contenus associés sont connotés positivement ou négativement. Nous suivons en permanence le sentiment digital à partir des données alternatives fournies par notre partenaire SESAMm (volume d'activité et sentiment digital pour chaque action).

