Bourse : 5 raisons pour acheter Orange

Une boutique Orange, à Paris (crédit photo : / L. Grassin )

Orange est le premier opérateur français de télécommunications. Près de 80% des ventes de 43,5Mds€ en 2022, est réalisé auprès des particuliers, 17% auprès des entreprises, et le reste auprès des opérateurs internationaux. Le CA est réalisé en France à hauteur de 50%, en Espagne (13%), dans le reste de l'Europe (17,6%) et en Afrique et Moyen Orient (19,3%).

L'action Orange nous semble attractive pour 5 raisons.

1/ Contexte économique actuel

L'activité d'Orange répond à un besoin essentiel de ses clients (communiquer), et elle dépend peu de la conjoncture économique. Son modèle économique fondé sur l'abonnement lui procure une récurrence que nous considérons comme un élément essentiel en période de ralentissement économique et de faiblesse générale de la croissance, ce qui est le cas en 2023 et 2024. Par ailleurs, la capacité du groupe à relever ses prix constitue un levier opérationnel important. L'annonce faite en décembre 2022 d'une hausse tarifaire générale pour ses forfaits fixes et mobiles confirme la capacité du groupe à augmenter ses prix, pour répercuter la hausse des couts de l'énergie.

2/ Vie digitale

Le sentiment digital (calculé pour les documents relatifs à Orange : solde entre les documents connotés positivement et les documents connotés négativement) vient de fortement progresser. Nous le calculons en utilisant 3 sources différentes au sein de la « Webosphère » : les blogs, les discussions et les news. Pour ce qui concerne l'action Orange, une corrélation élevée (de l'ordre de 50%) est obtenue en rapprochant le sentiment digital des news avec les cours de Bourse. A près de 17%, le sentiment digital des news sur Orange est supérieur à la moyenne générale. Cela montre que le flux de news est très positif, ce qui justifie la hausse actuelle et probablement future, des cours d'Orange…

Source : SESAMm et Valquant Expertyse

3/ Vie fondamentale : gros retard des cours sur les bénéfices

La performance fondamentale d'Orange est en progression, après une période de stagnation générale entre 2013 et 2021. Le groupe a retrouvé une dynamique des ventes et des résultats, que le cours n'a pas intégré du tout.

Source : Factset et Valquant Expertyse

En effet, il a évolué entre 14 et 15€ ente 2015 et 2020, et se retrouve aujourd'hui, malgré une hausse significative depuis 6 mois, à 11,5€ seulement. Pourtant, les anticipations de bénéfice pour l'année 2023 sont très supérieures à la moyenne 2015-2020….

4/ Vie fondamentale : la forte adhésion des analystes

22 analystes suivent l'action ORANGE : 11 recommandent l'action à l'achat, 4 recommandent de la surpondérer, et un seul analyste propose de la vendre…..Il ne s'agit pas d'une unanimité, mais d'une forte adhésion des analystes du consensus Factset…

Source : Factset et Valquant Expertyse

5/ Vie de marché

L'action a franchi à la hausse sa moyenne mobile 3 mois à la fin de l'année dernière, dans des volumes importants. C'est le signe d'un retournement de tendance à moyen terme, qui devrait permettre à l'action de retrouver ses niveaux moyens de 2013-2020, soit 14,5€. Le potentiel de hausse est donc de l'ordre de 40%...

Source : Factset et Valquant Expertyse

Méthodologie de cette chronique mensuelle

Nous considérons qu'une action vit trois vies. Une vie fondamentale, une vie digitale et une vie de marché.

La vie fondamentale correspond aux développements de l'entreprise dans la sphère réelle. Elle se mesure par des métriques financières et comptables habituelles : le chiffre d'affaires, les résultats et les ratios de bilan qui permettent de savoir si l'entreprise est en bonne santé financière. Nous suivons en permanence le sentiment fondamental, qui est porté par les analystes financiers et reprend les prévisions de bénéfice et les données financières des actions en général.

La vie de marché correspond aux développements des cours de l'action. Classiquement, on caractérise cette vie boursière selon la tendance suivie : haussière ou baissière, selon l'évolution des cours de l'action et des volumes de transaction. Nous suivons en permanence le sentiment de marché, qui est porté par les investisseurs, et reprend des indicateurs simples de suivi de tendance.

La vie digitale de l'entreprise correspond à sa réputation digitale, que l'on peut mesurer en permanence en interprétant les contenus sur le web. Ainsi, dans des discussions, sur les forums ou sur les sites d'actualités, le nom de l'entreprise est évoqué, et les contenus associés sont connotés positivement ou négativement. Nous suivons en permanence le sentiment digital à partir des données alternatives fournies par notre partenaire SESAMm (volume d'activité et sentiment digital pour chaque action).

La réputation digitale : un nouvel indicateur de stock-picking.

