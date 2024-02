Bourse : 5 erreurs à éviter en 2024

(Crédits photo : Adobe Stock - )

L'arrivée d'une nouvelle année est toujours une occasion de faire le bilan de ses choix passés et d'aspirer à faire mieux en prenant de meilleures décisions. S'il y a un domaine particulièrement propice à cette introspection, c'est bien la gestion de ses finances personnelles et plus spécifiquement, celles de ses investissements en bourse.

Alors, pourquoi ne pas profiter de cette nouvelle année pour examiner de près son approche des marchés et éviter certaines erreurs courantes qui peuvent compromettre ses objectifs à long terme ?

Découvrons dans cet article 5 pièges courants de la bourse afin que chaque investisseur puisse maximiser ses chances de succès et faire de cette nouvelle année une année de prospérité financière.

1 - Ne pas savoir quel type d'investisseur vous êtes

L'une des premières erreurs en bourse est de ne pas prendre le temps de comprendre le type d'investisseur que vous êtes. Or, c'est une étape cruciale pour pouvoir prendre des décisions d'investissement adaptées à votre profil financier, à votre appétit pour le risque, à vos objectifs d'investissement, ainsi qu'à votre âge, à votre situation professionnelle et à vos objectifs de vie.

Différents investisseurs ont en effet des horizons d'investissement, une relation au risque et des objectifs différents. Ne pas savoir quel type d'investisseur vous êtes peut donc entraîner des choix d'investissement inappropriés.

Vous pouvez par exemple prendre des risques excessifs qui peuvent fortement impacter la valeur de votre portefeuille ou faire des choix d'investissement qui sont incompatibles avec votre profil ou non adaptés à vos objectifs.

2 - Sous-estimer les risques

Il faut toujours garder à l'esprit que tout investissement, quel qu'il soit, s'accompagne d'un niveau risque plus ou moins important.

Vous devez donc connaître les risques inhérents à chaque actif et/ou classe d'actif que vous envisagez d'intégrer dans votre portefeuille pour éviter tout risque excessif et pour vous assurer que vous prenez des décisions d'investissement qui s'aligne sur votre tolérance au risque.

Sous-estimer les risques de vos investissements peut aussi entraîner une surévaluation de vos rendements potentiels, ainsi qu'un manque de diversification et une allocation d'actifs non-optimale.

3 - Investir sans faire de recherche

Tout comme la compréhension des risques associés aux placements que vous faites, vous devez toujours passer par une « étape de recherche » avant d'investir dans un placement pour prendre de meilleures décisions d'investissement.

Au-delà des risques associés à un investissement, vous devez comprendre le potentiel et les opportunités de croissance dudit placement et considérer le cycle économique, ainsi que les perspectives de croissance mondiale.

Mais vous devez aussi savoir estimer les rendements potentiels et déterminer comment vous pouvez profiter d'un tel placement (PEA, compte titres, assurance-vie ou encore via des produits dérivés plus complexes comme les futures, les options, turbos ou autres). Cela vous permettra de vous assurer qu'il s'agit d'un investissement ou d'un véhicule de placement adapté pour vous.

4 - Ne pas prendre en compte les frais

L'investissement fonctionne exactement comme lorsque vous achetez de la nourriture ou des vêtements et que vous souhaitez connaître le prix des articles avant de les acheter.

Ignorer les frais d'investissement est une erreur qui peut vous coûter cher, car ils peuvent réduire votre performance totale en réduisant vos rendements, notamment si vous êtes un investisseur actif. Certains styles d'investissement sont, en effet, plus sensibles aux frais.

Connaître les différents frais auxquels vous devez faire face lorsque vous investissez est aussi un bon moyen de comparer les courtiers bourse disponibles sur le marché pour choisir une option moins chère.

Au-delà des frais d'achat et de vente, il faudra prendre en compte les autres commissions d'investissement, les frais de dépôt, de retrait et de conversion si vous investissez dans une autre devise que votre monnaie locale, les frais d'abonnement aux différentes places boursières, les frais de garde ou encore les frais liés à l'utilisation potentielle d'un effet de levier, d'une plateforme de trading spécifique ou d'outils de recherche proposés par les courtiers en Bourse, parmi d'autres.

5 - Investir de l'argent dont on a besoin

Enfin, il est important de ne jamais utiliser l'argent dont vous avez besoin pour vivre pour faire des investissements et de ne jamais emprunter pour investir.

La première raison est que l'investissement comporte toujours un certain niveau de risque et d'incertitude. Il existe donc un risque de perte qui pourrait vous porter préjudice si vous avez besoin de cet argent.

Ensuite, la pression liée à l'investissement d'une somme sur laquelle vous vous reposez pour vivre signifie que vous devrez faire face à un stress et à une pression qui pourraient vous pousser à prendre des décisions d'investissement précipitées, souvent irréfléchies.

Enfin, l'investissement a généralement un horizon temporel assez long pour pouvoir profiter de tendances haussières importantes en bourse, ce qui signifie qu'il est préférable de bloquer son argent pendant une certaine période.