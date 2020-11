Bourse : 18 actions à acheter après 20% de hausse en trois semaines

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

Troisième semaine consécutive de hausse pour le CAC 40 porté par l'espoir d'un vaccin contre le Covid-19. Découvrez, dans ce contexte, les conseils du Revenu sur 28 valeurs. 18 actions sont à acheter, 9 à conserver et 1 à vendre.

Après avoir clôturé la semaine dans le vert (+0,39%), le CAC 40 a signé une troisième hausse hebdomadaire consécutive réduisant ainsi son recul annuel à 8,23%. L'indice vedette flirte avec les 5.500 points, un niveau plus atteint depuis mars dernier, et gagne près de 20% depuis le début du mois de novembre.

Dans ce contexte optimiste, notre rédaction recommande 18 actions à l'achat, 9 à conserver et 1 seule à vendre. Les actualités les plus marquantes (Alchimie, EDF, Engie, Roche Bobois, Valneva, Vinci...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes.

Nos conseils sur 28 actions Chargeurs

Grâce à sa division Chargeurs Healthcare Solutions, qui regroupe ses productions dédiées à la santé, le groupe industriel revoit en hausse ses objectifs pour 2020. Il table sur un chiffre d'affaires de plus de 800 millions d'euros et un résultat opérationnel des activités supérieur à 70 millions (750 millions et 60 millions visés précédemment). Les analystes attendent une forte baisse en 2021. Conservez

ESI Group

Le groupe figure à un niveau record en plus de deux ans malgré une activité toujours mal orientée. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a ainsi reculé de 9,3%, à 103 millions d'euros. On peut