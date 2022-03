Bourse : 15 actions à acheter dans ce contexte atypique

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

Alors que les pourparlers traînent entre la Russie et l'Ukraine, l'indice phare de la Bourse de Paris a clôturé une nouvelle semaine atypique. Dans ce contexte, découvrez nos conseils sur 25 actions.

Vendredi, le CAC 40 a fini en quasi équilibre (+0,12%), au-dessus des 6.600 points. Les tensions géopolitiques continuent d'attirer l'attention des investisseurs.

Découvrez, dans ce contexte, nos conseils sur 25 actions. Nous en recommandons 15 à l'achat, 5 à la vente et autant à conserver. Les actualités les plus marquantes (CNP Assurances, EDF, SMCP, Valneva, Vivendi, Veolia...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes.

Nos conseils sur 25 actions Boskalis

Le holding HAL a annoncé une OPA sur le spécialiste du dragage et des services maritimes, au prix de 32,50 euros par action, soit une prime de 28,5% sur le dernier cours de Boskalis avant l'annonce de l'opération. HAL détient déjà 46,2% de sa cible. Le prix proposé pourrait être plus généreux et nous n'excluons pas un relèvement de l'offre. Conservez

ESI Group

La publication de comptes annuels encourageants n’a pas permis d’inverser cette tendance. En 2021, ESI Group a dégagé un chiffre d’affaires de 137 millions d’euros, en hausse de 3%, et un résultat opérationnel plus que doublé, à 13 millions d’euros. La société est désormais attendue sur l'accélération progressive de la croissance de son activité d’ici 2024. De quoi faire levier sur une rentabilité encore limitée, grâce aussi au plan