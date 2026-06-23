 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Boundless Bio s'envole grâce à sa fusion avec Serapha
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 15:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juin - ** L'action de la société d'oncologie en phase clinique Boundless Bio BOLD.O a bondi d'environ 72% pour atteindre 2,4 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société et l’entreprise de biotechnologie Serapha Bio vont fusionner dans le cadre d’une opération entièrement en actions

** Les actionnaires de la société devraient détenir environ 3,7% et ceux de Serapha environ 96,3% de la société issue de la fusion

** La société issue de la fusion s’appellera Serapha Bio, Inc. et devrait être cotée au Nasdaq sous le symbole "AATD"

** Avant la clôture de l’opération, la société prévoit de verser un dividende en espèces aux actionnaires d’avant la fusion afin de distribuer l’excédent de trésorerie nette

** Serapha lève 230 millions de dollars dans le cadre d’un financement privé destiné à soutenir la fusion, co-dirigé par RA Capital Management et RTW Investments, et bénéficiant du soutien de Janus Henderson Investors

** Depuis le début de l’année, le titre BOLD a progressé d’environ 17%

Dividendes
Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BOUNDLESS BIO
1,4000 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
26,14 +18,82%
CAC 40
8 329,68 -0,84%
Pétrole Brent
77,39 -0,97%
SOITEC
114,85 -11,28%
STELLANTIS
5,389 -4,60%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank