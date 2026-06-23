Boundless Bio s'envole grâce à sa fusion avec Serapha

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23 juin - ** L'action de la société d'oncologie en phase clinique Boundless Bio BOLD.O a bondi d'environ 72% pour atteindre 2,4 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société et l’entreprise de biotechnologie Serapha Bio vont fusionner dans le cadre d’une opération entièrement en actions

** Les actionnaires de la société devraient détenir environ 3,7% et ceux de Serapha environ 96,3% de la société issue de la fusion

** La société issue de la fusion s’appellera Serapha Bio, Inc. et devrait être cotée au Nasdaq sous le symbole "AATD"

** Avant la clôture de l’opération, la société prévoit de verser un dividende en espèces aux actionnaires d’avant la fusion afin de distribuer l’excédent de trésorerie nette

** Serapha lève 230 millions de dollars dans le cadre d’un financement privé destiné à soutenir la fusion, co-dirigé par RA Capital Management et RTW Investments, et bénéficiant du soutien de Janus Henderson Investors

** Depuis le début de l’année, le titre BOLD a progressé d’environ 17%