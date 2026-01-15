Boston Scientific s'offre Penumbra pour environ 14,5 milliards de dollars
Penumbra a développé un portefeuille complet de dispositifs destinés à traiter l'embolie pulmonaire, la thrombose veineuse profonde ou encore l'infarctus du myocarde et les anévrismes.
Pour Mike Mahoney, président-directeur général de Boston Scientific : "l'ajout de Penumbra permettra d'élargir l'accès à ces technologies novatrices pour davantage de patients dans le monde, tout en renforçant nos revenus et nos marges".
Cette opération de croissance externe devrait être légèrement dilutive sur le bénéfice par action ajusté la première année, neutre à légèrement relutive la deuxième année, puis de plus en plus relutive par la suite.
Adam Elsesser, président-directeur général de Penumbra, va rejoindre le conseil d'administration de Boston Scientific lors de la clôture de la transaction, qui devrait être finalisée au cours de l'année 2026, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Penumbra et des conditions réglementaires habituelles.
