Boston Scientific revoit à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel en raison d'un ralentissement de la demande pour le dispositif Watchman

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture de l'ensemble du texte pour ajouter les commentaires du directeur général, mise à jour des cours de l'action au paragraphe 2, ajout de graphiques et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 8) par Siddhi Mahatole

Le fabricant de dispositifs médicaux Boston Scientific BSX.N a revu à la baisse mercredi ses prévisions de bénéfice annuel, invoquant un ralentissement de la croissance de son dispositif cardiaque Watchman et une concurrence plus rude dans son activité d'électrophysiologie aux États-Unis.

Le titre a reculé de près de 3% en début de séance.

Les nouvelles perspectives de la société ont renforcé les inquiétudes des investisseurs après qu’elle eut averti en mai de pressions dues à une adoption plus faible que prévu de son dispositif cardiaque Watchman, un moteur de croissance clé.

« Nous nous attendons désormais à ce que le second semestre soit plus difficile que ce que nous avions initialement prévu », a déclaré le directeur général Michael Mahoney aux analystes, qualifiant ces prévisions actualisées de « vision réaliste » de la seconde moitié de l’année.

M. Mahoney a expliqué que la révision à la baisse des prévisions reflétait la faiblesse des ventes de Watchman et une pression concurrentielle plus forte que prévu sur le marché américain de l’électrophysiologie, ce qui a entraîné des pertes de parts de marché. Il a ajouté que ces deux tendances devraient se poursuivre jusqu’en 2027.

« Nous ne sommes évidemment pas satisfaits de cette évolution. Ce n’est pas le résultat que nous avions prévu », a déclaré M. Mahoney.

La croissance du nombre d’interventions utilisant son dispositif cardiaque Watchman a fortement ralenti, les médecins associant de plus en plus souvent l’implant à d’autres traitements cardiaques et l’évolution des données cliniques perturbant les orientations vers ce dispositif.

RÉÉVALUATION DES PRÉVISIONS

Robbie Marcus, analyste chez J.P. Morgan, a estimé que l’ampleur de la révision à la baisse des prévisions semblait viser à fixer un objectif plus réaliste pour le second semestre et à apaiser les craintes que Boston Scientific ne parvienne pas à atteindre les attentes pour les troisième et quatrième trimestres.

La société a indiqué qu’elle s’attendait à une amélioration significative de la croissance de ses bénéfices et de son chiffre d’affaires en 2028.

Boston Scientific table désormais sur un bénéfice ajusté par action compris entre 3,28 et 3,32 dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 3,34 à 3,41 dollars. Selon les données de LSEG, les analystes s’attendaient à 3,36 dollars par action.

Lundi, le conseil d’administration de Boston Scientific a approuvé un nouveau plan de restructuration à l’échelle de l’entreprise visant à réduire les coûts et à soutenir la croissance future.

La société a publié un bénéfice ajusté de 86 centimes par action au deuxième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 83 centimes par action