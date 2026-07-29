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Boston Scientific recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices en raison d'un ralentissement de la demande de dispositifs cardiaques
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 16:32
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

29 juillet - ** L'action Boston Scientific BSX.N recule de 1,8% à 45,37 dollars

** Le fabricant de dispositifs médicaux a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour 2026, les ramenant de 3,34 $ à 3,41 $ à une fourchette comprise entre 3,28 $ et 3,32 $, soit un niveau inférieur aux estimations des analystes qui s'établissaient à 3,36 $

** Il indique que la croissance des interventions utilisant son dispositif cardiaque Watchman a fortement ralenti, tandis que l’intensification de la concurrence sur le marché américain de l’électrophysiologie a entraîné des pertes de parts de marché

** Le directeur général Michael Mahoney s'attend à ce que ces deux pressions se poursuivent jusqu'en 2027; il prévoit un second semestre 2026 plus faible que prévu

** La révision à la baisse des perspectives éclipse le bénéfice par action ajusté du deuxième trimestre, qui s’établit à 86 cents — un résultat supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 83 cents, selon les données compilées par LSEG

** Compte tenu de l'évolution de la séance, le BSX affiche une baisse de 53,3% depuis le début de l'année

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